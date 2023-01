Nå blir det Natteravner i Re: – Veldig viktig med voksenpersoner ute på kveldstid

– Det er ikke nødvendigvis så mye trøbbel, vi har mye fin ungdom i Re. Men det er viktig med voksenkontakt – også fin ungdom trengs å tas vare på.

Det sier May Brit Brudvik, FAU-leder ved Revetal ungdomsskole, som sammen med resten av FAU inviterer til et folkemøte i aulaen på Revetal ungdomsskole klokka 19.00 onsdag 1. februar 2023.

Alle som er interesserte er hjertelig velkomne, voksne i alle aldre. Du må ikke være en ungdomsarbeider for å gå Natteravn, alt du må være er en trygg og engasjert voksen.

– Har du en kveld eller to i måneden du kan sette av?

Lokalavisa ble med på årets første FAU-møte, der arbeidet med å få i gang Natteravner i Re ble oppsummert: Initiativet fra FAU er blitt tatt godt i mot fra foreldre, politiet og ikke minst Natteravnene som organisasjon.

På møtet var Gunnar Knutsen, sosiallærer, Randi Vermelid, ungdomskontakt, og rektor Mona Elisabeth Larsen, som skryter av FAU-jobben som er gjort.

FAU-leder May Brit Brudvik forteller at det nå er bestemt at det blir Natteravner i bygda vår, det trengs bare flere folk.

Ikke bare Revetal, men også ellers rundt om i Re

Det er naturlig å tenke seg Revetal og sentrumsområdene i Re som base for Natteravnene her lokalt, men det blir også Natteravner å se rundt om ellers i bygda.

– Alt fra Langevann til Merkedammen, Bibo, Bergsåsen – og så videre. Der ungdom samles, der vil vi gjerne være synlige som trygge voksne.

Ungdomskoordinator Randi Vermelid forteller om en liten gruppe med ungdommer som sørger for store doser trøbbel om dagen.

Mye likt sånn som det alltid har vært, til alle tider, i alle ungdomskull?

Et mer engstelig «korona-kull»?

Hun ønsker Natteravnene i Re velkommen: – Lyttende og nysgjerrige – uten å være fordømmende, er Randi sitt råd til foreldrene rundt bordet. – Trygge voksne kan det aldri bli for mye av. Vær det for deres egne unger, og vær det for deres venner igjen.

– Ungdommen trenger dere foreldre og andre voksenpersoner, sjøl om det kan virke som de ikke gjør det en god periode i ungdomstida, så gjør de det.

Sosiallærer Gunnar forteller at han har et inntrykk av at det er flere engstelige ungdommer nå, enn før. – Det er krig i Europa, alt blir dyrere.

– Det er mye som skal ut!

Ungdomskoordinator Randi og sosiallærer Gunnar er enige i antakelsen om at det også kan være snakk om etterdønninger etter korona. – Disse ungdommene var innestengt, og det er mye som skal ut!

Derfor trengs det trygge voksne rundt «korona-kullet», mer enn noen gang, mener både ungdomskoordinator og sosiallærer.

Så er du over 18 år, har sunn fornuft og liker frisk luft, så gjelder invitasjonen fra FAU ved Revetal ungdomsskole deg:

Håper på folksomt folkemøte

Natteravnene har siden oppstarten i 1990 hatt som mål å gjøre lokalsamfunn trygge for alle aldersgrupper, la voksnes tilstedeværelse dempe rus-, volds-, og skadeverksproblematikk, og sørge for kontakt mellom ungdom og edru voksne, heter det på deres nettsider.

Det har vært flere initiativ til Natteravner i Re opp gjennom åra, men det har aldri blitt noe av – før nå. FAU ved Revetal ungdomsskole har allerede flere frivillige på lista, men de blir gjerne enda flere.

Derfor dette folkemøtet på Revetal onsdag 1. februar. Det finner sted i aulaen på Revetal ungdomsskole. Dørene åpner klokka 18.30, og møtet starter klokka 19.00.