Ordføreren tar på seg Natteravnene i Re-refleksvesten: – Meningsfylt

Natteravnene i Re har fått flere nye frivillige – blant dem ordfører Frank Pedersen.

Ordføreren forteller til ReAvisa at han har gått både dag- og natteravn i Tønsberg sentrum, og at han opplever det som meningsfylt: – Jeg er opptatt av å bidra til at ungdom og andre skal føle seg trygge.

– Å delta frivillig på denne måten gjennom å være en trygg voksen tror jeg er viktig for å skape et inkluderende og trygt lokalsamfunn, sier ordføreren, som nå også vil gå natteravn i Re.

Skaper trygghet for ungdom

Ordføreren sendte mail til epost-adressen oppgitt av Natteravnene i Re og videreformidla av ReAvisa – men sier ifra til lokalavisa om at den fikk han i retur. Rett epostadresse er natteravn.re@gmail.com.

Der har det kommet inn flere mailer fra folk som vil stille opp, forteller May Brit Brudvik på vegnene av foreninga. Også at mailen fra ordføreren dukka til slutt opp på rett adresse:

– Gjennom natteravn skaper vi trygghet for ungdom. Det bygger fellesskap og tilhørighet, sier ordføreren – klar for en gåtur i Re til helga.

– Det er helt fantastisk!

– Når voksne engasjerer seg som natteravner, viser de at de bryr seg om ungdommene og lokalsamfunnet sitt. Dette tror jeg bidrar til å bygge et fellesskap der alle føler ansvar for hverandre og for at nærområdet skal være trygt og trivelig, sier ordfører-Frank til ReAvisa.

Bidraget blir svært godt tatt i mot blant Natteravnene i Re: – Vi setter stor pris på alle som bidrar i natteravnene, og at ordføreren vår går foran som et godt forbilde, det er helt fantastisk!

De blir gjerne enda flere frivillige til å gå natteravn i området Bibo idrettsanlegg og Kirkevoll skole. Det er etter flere uønska hendelser at Natteravnene i Re vil prioritere dette området.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.