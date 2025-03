Leserinnlegg: 360 barn venter på fosterhjem

Køen av barn som venter på et trygt hjem har økt drastisk. På under ett år har antall barn som venter på et trygt hjem økt med omtrent en tredjedel. Nå står 360 barn i fosterhjemskø, skriver Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Norge svikter de mest utsatte barna i samfunnet. Situasjonen er langt mer kritisk enn tidligere antatt. På under et år har antall barn som venter på, økt med omtrent en tredjedel.

Liv og helse er i fare for 360 barn. Barne- og familieminister Lene Vågslid må sette inn strakstiltak for å redde de mest utsatte barna i Norge.

Fosterhjemsgeneralen på barrikadene

Fostehjemskøen er uforsvarlig. Den skyldes en mislykket politikk i et av verdens rikeste land. Her må det handlekraft til nå! Jeg oppfordrer alle politikere til å sette køen av barn som venter på et trygt hjem på dagsorden umiddelbart, og iverksette strakstiltak. Dette er et politisk ansvar. Vi kan ikke la disse barna vente lenger.

Den nye ministeren må vise at hun prioriterer de barna som trenger det mest nå. Hun må vise med handling, og ikke bare ord og politiske prosesser, at hun vil løse krisa for barna det gjelder.

Vi utfordrer ny Barne- og familieminister om å sette inn strakstiltak. Her må Regjeringen bla opp til en økonomisk krisepakke. Konsekvensen av manglende strakstiltak blir enda flere barn i kø om ett år.

Det sa vi i fjor, og våre spådommer stemte dessverre. Det er ingen grunn til å tro at køen ikke vokser ytterligere, dersom politikerne ikke stepper opp.

Hvem vil åpne dørene for disse barna når politikerne ikke rigger systemet godt nok?

Norsk Fosterhjemsforening sine forslag til strakstiltak:

Staten må bla opp: Gi øremerka midler til kommunene for oppfølging og hjelp til fosterhjemmene vi har, forhindre flyttinger og skape stabilitet rundt barnet og gjenrekruttering av gode fosterhjem

Vi må bruke all kapasitet og kompetanse for å løse denne voksende krisen: Mer bruk av private aktører inntil det offentlige tilbudet er oppe og står

Bufetat må få plikt til å jobbe målretta med rekruttering av spesialiserte fosterhjem til barna som har de største helse og omsorgsbehovene

Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening

