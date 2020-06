Her skal Brekkeåsen vokse seg enda større mot sør

Helt sør vokser Brekkeåsen seg snart seg større, med et nytt lite byggefelt i utkanten av dagens byggefelt. – Her blir det store og romslige tomter, nesten alle er på ett mål eller mer. Det er en ganske sjelden mulighet i dag!, sier folka bak.

Brekkeåsen ble etablert for snart 45 år siden, og boområdet utgjør sammen med Kirkevoll tettstedet som omkranser Våle kirke og Kirkevoll skole. Her bodde det 967 innbyggere per 1. januar i fjor.

Nå skal det bli enda flere boliger og folk her: «Brekkeåsen syd» er nemlig på gang, der det blir 11 store og solrike tomter på en kant av feltet der det ikke har blitt utvikla noe på mange år, forteller Joachim Røren i Mesterhus.

Lokale firmaer hele veien

Mot nord er det de siste åra blitt bygd flere leilighetsbygg på Brekkeåstunet, men nå er det mot sør det skal skje: – Dette blir en forlengelse av Brekkeåsen, med natur og flotte turløyper rett i nærheten. Kirkevoll skole og Bibo idrettsanlegg er heller ikke langt unna.

– Vi merker stor interesse fra mulig kjøpere, og har flere på lista allerede, forteller Joachim til ReAvisa. De 11 tomtene som er tegna opp på kartet vil bli til 16 enheter. På noen tomter blir det eneboliger, og på andre blir det sammenhengende eneboliger i ei rekke.

Prisene på tomtene starter på rett over millionen, og det følger med en byggeklausul med Mesterhus Horten, Holmestrand og Sande AS. Denne Mesterhus-avdelinga, med salgskontor i Holmestrand, skal stå for salget, og de dekker hele Nordre Vestfold.

Byggmesterne Gunnerød og Langaas AS, Larsen bygg AS og Glenne bygg AS er med på eiersida av Brekkåsen syd og skal bygge boligene. Det er også Ommedal og sønner AS, som skal stå for alt av grunnarbeider. T. Sando Bygg og Knut Langaas også tilslutta denne Mesterhus-avdelinga.

Et eget byggefelt i byggefeltet

– Det er et ganske så unikt tomteområde, viser Birger Gunnerød, Roar Larsen, Terje Glenne og Bjørn Tore Ommedal fram på vegne av sine respektive firma. – Et eget byggefelt i byggefeltet, litt for seg sjøl, solrikt og med god plass. Landlig, men sentralt, forteller de.

Og de får mye å gjøre her, med grunnarbeider, snekring og mye mer, og de benytter seg av lokale aktører. Det er viktigere enn noen gang i disse korona-tider.

– Her tenker vi helhetlig, der vi har hele pakka fra tomtekjøp til nøkkelferdig hus, forklarer Joachim. – Bra, trygt og oversiktlig for oss som selger, og ikke minst for de som kjøper.

Prisene blir på fra rett under fire millioner kroner på et nøkkelferdig hus, anslår Joachim. – Vi har kjempetrua på dette flotte området. Det som er spesielt her, er at tomtene er så store og romslige: Nesten alle tomtene er på ett mål eller mer!

Lang historie og solide samarbeidsparnere

Byggefeltet i Brekkeåsen tok form på 1970-tallet: Det ble i 1976 gitt klarsignal i gamle Våle kommune til å bygge 150 boliger, og utover 1980-tallet vokste feltet seg større.

Roar Larsen forteller at bestefaren hans starta opp samarbeidet på vegne av Larsen bygg med Mesterhus for femti år siden – da Mesterhus ble etablert i Norge.

Blant prosjektene de har hatt er Luketoppen på 1990-tallet, rett borti gata for det nye prosjektet. Det var også da samarbeidet med Ommedal og sønner starta, et samarbeid som lever i beste velgående – også i prosjektet Brekkeåsen syd skal de jobbe sammen.

For nå skal Brekkeåsen vokse seg enda litt større, og innbyggertallet nærmer seg 1.000 i tettstedet Brekkeåsen og Kirkevoll.

