Endelig en helhet i sentrum med Tingvoll hage

Byggmesteren selger ikke en eneste leilighet før alt står fiks ferdig: – Må jo ha trua, for har du ikke det er det ikke noe vits, sier en stolt byggmester som nå legger siste hånd på verket på en gammel drøm i Ramnes sentrum: Tingvoll hage.

Nybyggene står ferdig i Ramnesveien 921 til 925, og siste finpuss skjer i disse dager. Nå starter salget – og det er litt uvanlig rekkefølge i disse dager.

Mange prosjekt startes ikke opp engang før så og så mange leiligheter er solgt. Men byggmester Jon O. Nyvoll gjør ting på sin måte, som en lokal byggmester.

Helt etter planen – tilslutt

Han tror leilighetene i Tingvoll hage kommer til å selge som bare det: – Ideen har hele tida vært å bygge ferdig, og så sette leilighetene til salgs. Det blir spennende å se hvordan markedet tar i mot såpass store leiligheter, sier Jon til ReAvisa.

– Men har du ikke trua sjøl, så hadde det vel ikke vært noen vits i å bygge i det hele tatt, sier han og ler.

Det er moderne og store leiligheter, med et hyggelig fellesområde med mye sol, sitteplasser og lekeplass, omkransa av bygninger på alle kanter som vil gi le for vinden. Det er gjennomgående høy standard og helt up-to-date løsninger, landlig, kort vei til skoler, idrettsanlegg, turområder og Revetal.

Og ikke minst: – Her kan man flytte rett inn i splitter nye leiligheter og slippe byggeplass, her er det ferdig beplanta og det er hvert øyeblikk grønn og fin plen!

Lang og trøblete historie bak

Historien bak de nye leilighetbyggene, som rommer seks leiligheter i prisklassen fra 3.180.000 kroner og oppover, er ganske lang og brokete:

Byggmesteren kjøpte det gamle kommunehuset med omkringliggende areal for femten år siden. Kommunehuset ble bygd om til 24 leiligheter i løpet av de to åra etter kjøpet, med mål om å få det gamle ærverdige kommunehuset til gamle Ramnes kommune i sentrum for et voksende bomiljø.

Derfor ble kommunehuset bevart i samme stil som før, tross omgjøring til boligformål. Det var også allerede da plan om leilighetsbygg nord for kommunehuset, på parkeringsplassen der.

Men de planene ble det bom stopp for, da det kom en byggestopp for hele området. Hele planen måtte settes på vent. Og ventetida ble lang.

Mye att og fram

– Etter flere års utredninger av NVE ble dette området erklært helt trygt å bebygge i kommuneplanen for fem år siden, forteller Jon til ReAvisa. Men det var fortsatt mye mye att og fram for å få bygge, først når byggesaksavdelingen i Tønsberg tok over i 2018 ble det fart i planene.

Arbeidene starta 20. august i fjor, og hele prosjektet ferdigstilles nå i disse dager. Nå som byggene er på plass, er Ramnes sentrum ferdigstilt mot nord – helt etter den femten år gamle planen:

– Jeg er glad for endelig å få sluttført prosjektet, det så ikke bra ut når man kom til Ramnes ifra nordsida, med en igjengrodd parkeringsplass som samla diverse skrot, sier Jon til ReAvisa.

Prosjektet er tegna av Christian Røren ved Kuben arkitektkontor. Det er fire leiligheter over to plan på 139 kvadratmeter, med carport og stor terrasse, fire soverom, to bad og to stuer, med mer. Så er det i tillegg to leilighet over ett plan på 94 kvadratmeter med tre soverom, pluss utebod.

En gammel drøm endelig realisert

Byggmester Jon O. Nyvoll har vokst opp i Re, bor i Re – en hellokal byggmester som tidligere har stått for for eksempel leilighetsbygget i Gamleveien 5 på Revetal.

Å få sluttføre prosjektet i Ramnes sentrum er en femten år gammel drøm som endelig er realisert.

Og fra denne saken ble først skrivi til trykk i papiravisa og til nå, er allerede en av de totalt seks leilighetene solgt.

