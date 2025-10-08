Veien stenges for all trafikk – uvisst hvor lenge

Et gjentakende problem at vannet går over brua på Kåpeveien, mellom Kåpekrysset og Grøumkrysset over «bakkane». Under uværet «Amy» ble skadene store. Hvor store, det veit vi ikke helt enda.
Det er vanskelig å si hva man finner før man begynner utbedringene, forteller Kai Olav Ims, veimester i Vestfold fylkeskommune. Det er skader flere steder, men kanskje verst der Kåpeveien går over Dalselva.
Derfor er det også vanskelig nå å si hvor lenge veien blir stengt, etter at den ble stengt fra og med i dag, onsdag 8. oktober 2025.
– Det vi ser, er at veien er vaska ut, forteller veimesteren på melding til ReAvisa.
Veien er stengt i begge retninger mellom Kåpekrysset og Grøumkrysset.