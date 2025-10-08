Strømløst og stengt – igjen: – Tilbake til normalen nå

Strømmen gikk på Re-torvet igjen og rundt halvparten av butikkene måtte stenge onsdag formiddag. Etter halvannen times tid er strømmen tilbake og det meste tilbake til normalen.

– Da er dessverre deler av senteret uten strøm igjen. Meny har måttet stenge og noen andre butikker inntil videre, noen har fremdeles åpent, melder Re-torvet på sine sosiale medier klokka 10.00 onsdag 8. oktober 2025:

– Det står vakter på senteret som kan informere om hvor dere kan få handlet. Vi vil komme med oppdateringer.

Halvannen times tid seinere melder senteret at strømmen er tilbake og alle butikkene kan åpne igjen.

Det var sist helg at Re-torvet ble ramma av en flom større enn noen gang før – les mer om det her.

Også fra arkivet: Løsningen er ei ny stikkrenne under Bispeveien.

