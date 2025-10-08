Enda flere fartsbøter i Undrumsdal: Tatt i 175 km/t

I går ble flere litt fattigere etter å ha kjørt for fort i 30-sona i Undrumsdal, i dag holdt UP 100-sona på E18 under kontroll. Det ble skrivi ut nye fartsbøter og tatt beslag i et førerkort.

Utrykningspolitiet har i dag onsdag 8. oktober 2025 nok en gang tatt oppstilling med fartskontroll i Undrumsdal, men flytta seg fra 30-sona forbi Solerød skole til 100-sona på E18.

Det ble gitt 21 forenklede forelegg for fart. Det ble i tillegg oppretta en anmeldelse der føreren ikke var villig til å vedta et forenklet forelegg, oppsummerer Politiet i Sør-Øst.

Motorsykkel suste inn i fartskontrollen

Det ble også stoppa en motorsykkel som ble målt til 175 km/t i 100-sona. Fører innehar ikke gyldig førerkort for kjøretøyet, og det ble beslutta førerkortbeslag for det førerkortet han faktisk innehar.

Det ble også nedlagt et bruksforbud på motorsykkelen, og patruljen oppretter en sak på forholdet.

Føreren av motorsykkelen, en mann i 20-åra, er ikke en lokal kar.

