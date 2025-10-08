Er dette bygdas største møteplass, nå på høstparten? Tusenvis kom for selvplukk i løpet av to helger

Vertskapet inviterte til selvplukk og satte opp et telt med kafe utafor gårdsbutikken. Det ble reine folkevandringa, – vi kom ut av tellinga, men at det var tusenvis innom, det må det ha vært.

Det forteller Paul Christen Eikeberg som bor og driver Hem gård i Undrumsdal sammen med kone og tre barn, han er femte generasjon på gården. Dette var femte året med selvplukk av gresskar utpå høstparten, og det har alltid vært populært. Men aldri sånn som i år:

Sola skinte og det var reine sommertemperaturen i sola den siste september-helga. Folk kom for både selvplukk og ta en kaffikopp og vaffelplate, og møtes for en prat. – Det ble en diger utekafe, hele tunet her, forteller Paul Christen til ReAvisa.

Fikk alt av vær på to helger

At det var over tusen mennesker innom i løpet av helga, det er han ikke i tvil om. – Langt mer uheldig var vi med været helga etter, den første helga i oktober. Da ble lørdagens selvplukk avlyst på grunn av uværet «Amy», men søndagens åpningstider ble til gjengjeld utvida.

Lokalavisa rakk innom helt på tampen av denne aller siste dagen med selvplukk, og da var det bare en far og sønn igjen på jordet – men vertskapet på gården forteller om godt besøk også i regnværet.

– Dette ble virkelig ei helg med mye ruskevær, tusen takk til alle som trossa været og kom på selvplukk i regnværet i dag.

Mer regn, mindre kø

– Dette er femte året med selvplukk og jeg tror det er første gang med regnvær, så totalt sett kan vi ikke klage. Med den værmeldinga vil jeg si at overraskende mange barn og voksne, alle like blide og hyggelige, fant veien likevel. Mindre kø ble en bonus for de som kom siste dag med selvplukk.

– Vi har fortsatt masse gresskar igjen. Vi ser av værmeldingen at det ventes bedre vær og ingen nattefrost sånn helt med det første. Vi lar derfor gresskarene ligge ute noen dager til og lar dere i denne tida få mulighet til «drop-in selvplukk», forteller Hem gård på sine sosiale medier.

– Dersom vi ikke er her og møter dere, kan dere plukke gresskar på jordet, veie og betale med vipps. Foreninger, organisasjoner og tilsvarende som ønsker faktura tar kontakt på telefon, så fikser vi det.

Fortsatt mulig å handle gresskar

Gårdsbutikken er som alltid åpen fra klokka 09.00 til 21.00 alle dager. Her finnes kjøtt fra gården, ferdigretter og foredlede produkter, honning fra Vivestad, epler og eplemost fra Knem, egg og grønnsaker – alt uten bruk av sprøytemidler.

Og det er gresskar, så lenge det varer: – Vi har både halloween-gresskar, pyntegresskar og matgresskar. Alle våre gresskar er produsert uten bruk av sprøytemidler, informeres det:

– Vi har fortsatt massevis igjen, både til halloween-pynt og mange varianter til mat. Gresskar lagrer seg godt til halloween så lenge de oppbevares frostfritt.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.