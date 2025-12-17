Salget er i gang: Sørger for julestemning, tross været

Det meldes om færre produsenter og sviktende salg, men her i Re er juletresalget godt i gang og på nivå med tidligere år. Kanskje er reinger mer opptatt av ekte vare?

Ifølge NRK (ekstern lenke) har salg av ekte juletrær blitt halvert på 15 år, fra 1,6 millioner til et anslag på rundt 800.000 i 2025. Plasttrær presser mange ut av næringa, aktørene reduserer eller kutter helt ut – og det er nå langt færre juletre-produsenter i landet.

Men her i Re holder to juletreselgere koken, der vi har juletresalg både i Revetalparken og rett utafor hovedinngangen til Re-torvet. Salget i år har starta i samme tempo og omfang som salget i fjor, får ReAvisa fortalt.

Import, priskrig og plasttrær

Norsk Gartnerforbund peker på plasttrær som ei miljøutfordring og oppfordrer folk til å velge ekte, norske juletre av hensyn til bærekraft. I år 2000 var det rundt 1.000 produsenter i Norge. I 2020 var tallet under 400.

Det viser ei hagebrukstelling som blir gjennomført på vegne av forbundet hvert tiende år. Nedgangen har fortsatt i de fem åra etter forrige telling, mener Gartnerforbundet:

Både import og priskrig kan være årsaken, men den viktigste årsaken til den store nedgangen i salg og produksjon av norske juletrær er inntoget av plasttrær i de norske hjem.

Kortreist fra egen bygd

Gartnerforbundet peker på at ei hel næring står i fare for å forsvinne, med mange ringvirkninger – kanskje også med mangel på norske juletrær om få år. På Revetal har Jørgen Semb (16) fra Fon fått seg en perfekt jobb ved siden av skolen:

– Jeg står her hver kveld og hver helg før jul, det er en veldig fin jobb, forteller Jørgen, som også var med på å hogge juletrærne for Askjer juletresalg ved Rolf Herman Askjer.

Det er henta juletrær fra flere steder, men spesielt stor jobb var det på Askjer gård i Ramnes, der edelgranene er fra. På Revetal får du kjøpt kortreiste juletrær fra egen bygd.

Juletrær og julenek

Jørgen forteller at folk er blide og fornøyde, at det er en trivelig jobb som han gleder seg til hver dag. Det er greit å tjene noen penger også, opp mot jul. Til vanlig går han på Re VGS og bruker mye av fritida til å trene.

Rolf Herman Askjer skryter veldig av sin unge ansatte, et skikkelig arbeidsjern ute i skauen, kunnskapsrik, og ikke minst fin kontakt med kundene som kommer for å handle i Revetalparken.

– Det er ikke mye julestemning med dette været vi har, men vi prøver hvert fall å gjøre vårt, sier Rolf Herman og ler, klar for å selge både juletrær og julenek til alle som vil ha.

– Aldri kjedelig, egentlig

– Vi har en hel juletreskau her, og vi har flere ferdig merket og klare for uttak hvis det skulle trengs. Her får du ferske og fine juletrær, kortreist og helt lokale, forteller juletreselgeren som har fått hjelp av Jørgen for andre året på rad.

Du kan lese mer om Rolf Herman Askjer og hans juletre-produksjon og -salg i denne ReAvisa-saken fra i fjor. I år har de stått på Revetal siden sist fredag og vil stå der helt til lille julaften, fra klokka 10 til 19 hver dag.

– Det er folk her stort sett hele tida, bortsett fra når det regner skikkelig, forteller Jørgen. – Så det blir aldri kjedelig, egentlig.

