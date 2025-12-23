Se og hør kvinnekoret i Re synge jula inn

Koret synger jula inn – se og hør den vakre korsangen i videoen over. Og med det ønsker Re-daksjonen alle våre gode lesere en riktig god jul.

I løpet av sitt første år har Koret blitt ført opp i Brønnøysundregistrene og de kan støttes gjennom Grasrotandelen hos Norsk Tipping. De er en god gjeng på rundt 40 sangglade damer, og det har vært venteliste for å komme med. Kor-feberen herjer fortsatt i bygda vår.

De har rekki å bytte navn, fra Re kvinnekor – som du finner de som i alle offentlige registre – til enkelt og greit Koret – som du finner de som i sosiale medier. ReAvisa skreiv første gang om koret på nyåret i år.

– Ha det gøy og spre glede

Koret er et kvinnekor som synger sanger fra forskjellige tidsepoker og sjangre – alt fra viser, pop og rock til blues og jazz. Målet er å utvikle seg musikalsk, ha det gøy og spre glede. De har fått hyra inn Marianne Skui som dirigent.

Nå i førjulstida har Koret syngi på en pop-up-konsert på Re-torvet, og tidligere i sitt aller første år har de opptrådt på Sensommerfestivalen på Våle prestegård.

De har også syngi på Re helsehus, til stor glede for beboere, familie og ansatte.

Pub-kor for første gang i Re

Til året skal de arrangere pub-kor for første gang her i Re: – Konseptet er enkelt – vi lærer oss en sang på en kveld. Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper om korsang – ingen prestasjon, bare moro!

– Ta med venner, slipp løs stemmen og nyt kvelden. Det blir åpen bar. Hold av datoen, billetter blir lagt ut for salg etter hvert, forteller de sangglade Re-damene til lokalavisa.

Pub-kor arrangeres på Fjellborg ungdomslokale i Våle fra klokka 18.30 fredag 20. mars 2026.

