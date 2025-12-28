Dato: av

«Grønn inkludering»: Mye mestring og nye vennskap

4H-GÅRD: Ramnes søndre gård er en 4H-gård med 4H-samlinger året rundt. Så også i juletida. Foto: Ramnes søndre gård.

Noen har aldri hilst på gårdsdyr før de kommer hit. Mange prøver noe nytt for første gang. Flere får nye venner. Det er alltid spennende å dra på gårdsbesøk.

Prosjektet «Grønn inkludering» er støtta av 4H og Bufdir, og som 4H-gård siden 2019 er Ramnes Søndre gård med på dette prosjektet og tar i mot 4. klassinger i kommunen med familie til gårdsbesøk.

– Barn og voksne blir kjent med gården og dyra, mye kos og hygge, aktiviteter og samhold. Noen har fått nye venner, prøvd noe nytt for første gang, bygd nettverk og kjent på mestring og felleskap.

Nye gårdsbesøk i det nye året

DYREKOS: Idyll og kos i kattekurven. Foto: Ramnes søndre gård.

JULEBAKST: Julekake-produksjon hører selvfølgelig juleforberedelser til. Foto: Ramnes søndre gård.

MATING: Ivrige ender på jakt etter mat fra gavmilde hender. Foto: Ramnes søndre gård.

GRILLING VED BÅLPANNA: Pølser smaker sjelden bedre. Foto: Ramnes søndre gård.

GODE OG METTE: Når enden er god, er allting godt. Foto: Ramnes søndre gård.

SNEKKERVERKSTED: Mange aktiviteter på Ramnes søndre gård. Foto: Ramnes søndre gård.

Det forteller Ingunn Skjeggestad på vegne av vertskapet på gården, som ligger idyllisk til rett ved Ramnes kirke. I førjulstida har det vært åpen gård med gårdsbutikk og landlig julestemning, og det har vært 4. klassinger med familie på besøk.

I det nye året blir det nye gårdsbesøk for 4. klassinger fra hele kommunen, både på vårparten og på høsten, forteller Ingunn til ReAvisa.

Ellers skjer det mye på gården gjennom året, også med arrangementer og kurs, både i egen regi og eksterne som 4H og andre.

LANDLIG JULESTEMNING: Ramnes søndre gård ligger rett ved Ramnes kirke, her er det åpen gård, gårdsbutikk og flere arrangement gjennom hele året. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

