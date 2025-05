Leserinnlegg: Kokain-tsunamien må stoppes

Norge er nå på 3. plass i Europa over kokainbruk blant unge. Antallet som har prøvd kokain er dobla siden 2020. Totalt i 2023 ble det beslaglagt like mye kokain i Norge som i de 22 foregående åra til sammen. Dette bekymrer Kathrine Kleveland (SP), som vil ha en streng ruspolitikk i Norge.

Mye av dette ble drevet av veldig store enkelt beslag, men tendensen er klar. Kriminelle miljøer ser på Norge som et attraktivt marked for salg og distribusjon av narkotika. Beslagene blir større, og bruken øker. Dette må vi stoppe.

Russepresident Hermine og elevrådsleder Fadi på Holmestrand videregående skole møtte partileder Trygve Slagsvold Vedum og meg for en tid tilbake. Temaet var narkotika, og jeg var imponert over disse ungdommene på Holmestrand som var så tydelige på sitt nei til narkotika.

– Vi må ikke være naive

Trygve ønsket å møte ungdommer for å høre hva de mener om narkotikabruk. Det er viktig for oss å forstå hva ungdommene står i. Begge to bekreftet at det ville være enkelt å skaffe seg ulike typer narkotika om de ville, men de mente også at de aller fleste unge er bevisste på faren og ikke er villig til å gjøre det.

Ja, jeg håper det stemmer. Men undersøkelser viser dessverre at Norge er i Europatoppen i kokainbruk, og vi må ikke være naive.

I fjor var det 50.000 avgangselever i Norge, ikke alle er russ, men russefeiringen gjelder uansett mange.

Politiet må få flere virkemidler

For mange er dette en tid for fest og moro. Det er dessverre også mange som prøver narkotika for første gang og vi vet at tallene går i feil retning. Senterpartiet mener at vi må ta kontrollen over narkotikaen tilbake. Politiet må få flere virkemidler og selgere må tas og stoppes.

Høyre lukker øynene for det som skjer og holder enda fast på at avkriminalisering og frislipp er løsningen. Det skal få konsekvenser om du velger å kjøpe og bruke narkotika.

Vi vil opprettholde forbudet mot bruk, besittelse og kjøp av narkotika i norsk lovgivning.

Store negative konsekvenser

Dette innebærer at ingen narkotiske stoffer skal avkriminaliseres eller legaliseres. Senterpartiet mener at narkotika er helseskadelig og har store konsekvenser for enkeltpersoner, familier og samfunnet som helhet.

Derfor skal narkotika være ulovlig i Norge, samtidig som rusavhengige skal møtes med helsehjelp fremfor straffeforfølgelse. Senterpartiet ønsker samtidig å styrke rusomsorgen og intensivere tiltak mot overdoser.

Vi vil også tilby alternative reaksjonsformer som ruskontrakter og oppfølgingsplaner for ungdom som tas for bruk og besittelse av små mengder narkotika.

Viktige politiske virkemidler

Straks skal vi feire 17. mai. Senterpartiet er også opptatt av å føre en ansvarlig alkoholpolitikk til beste for liten og stor. Dette inkluderer å opprettholde Vinmonopolordningen og sikre at kommunene har en sterk rolle som alkoholpolitisk myndighet.

Partiet ønsker også å styrke det forebyggende arbeidet for alle grupper, inkludert barn og unge, for å redusere skadelig bruk av alkohol og tobakk.

Gratulerer med nasjonaldagen og la oss feire nasjonaldagen på en måte som gir oss alle gode opplevelser og gode minner etterpå!

Kathrine Kleveland, Senterpartiet.

