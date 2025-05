Leserinnlegg: Mer frihet for bobileiere

Nordmenn har trykket bobilen til sitt bryst. Dessverre rammes de over 55.000 eierne av et uoversiktlig og byråkratisk regelverk. Det vil FrP gjøre noe med, skriver Morten Stordalen og Frank Sve (begge FrP) i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Stadig flere nordmenn har fått opp øynene for friheten en bobil gir de under feriene. Siden 2010 har det vært nesten en dobling av norskregistrerte bobiler. Norge er også i europatoppen over andel av befolkningen som eier en bobil – kun slått av våre naboland Finland og Sverige.

FrP har på Stortinget foreslått seks konkrete forslag som vil forenkle regelverket og redusere avgiftene for bobilen. Vi vil gjøre de billigere å kjøpe og kjøre i vårt flotte langstrakte land.

FrP vil ha flere forenklinger

Vi foreslår å senke engangsavgiften for mindre bobiler. Nå prises de ut av det norske markedet fordi de avgiftsmessig blir definert som personbil med høy engangsavgift. Vi vil at alle bobiler behandles avgiftsmessig likt, og at kjøretøy som leveres som bobil fra fabrikk skal ha samme beregning av engangsavgiften.

FrP vil også ha slutt på at takstregulativet for ferjer gjør at mange bobiler betaler samme takst som tungtransport. Bobiler er fritidskjøretøy som benyttes privat og på ferie, og da bør de ikke likestilles med kommersielle lastebiler.

Bobiler varierer i vekt og at førerkort klasse B har en grense på 3.500 kg for kjøretøy skaper utfordringer. Det fører ofte til at en del blir ribbet for utstyr for å spare vekt.

Mer frihet og en enklere hverdag

Vi vil derfor at man med førerkort klasse B skal få lov til å kjøre bobiler opptil 4,25 tonn. Samtidig vil vi gjøre det enklere å kunne øke tillatt totalvekt på bobiler, både med dokumentasjon fra produsent og uavhengig instans. Det vil gi større fleksibilitet, muligheter og frihet for eierne.

FrP har allerede ryddet opp en del i regelverket og avgiftssystemet for campingbiler da vi satt i regjering.

Med disse forslagene fortsetter vi arbeidet for å gi bobileierne mer frihet og en enklere hverdag.

Frank Sve, første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for FrP

Morten Stordalen, medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen for FrP

