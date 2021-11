Hjertelig julepynt på Revetal – for andre året på rad

Vi tør nesten ikke kalle det en tradisjon riktig enda, men det er på god vei til å bli det: En hyggelig førjulstradisjon med hjertelig julepynt fra alle barnehagene i Re, laga og hengt opp av barnehagebarna i bygda vår.

Mandag denne uka, etter den første helga i advent, er de eldste barna i Brår barnehage i sving på Revetal, utafor kommunehuset og rundt om på uteområdet til Re-torvet:

Der henger de opp julehjerter som alle barnehagene i Re har laga nå i førjulstida.

Julepynter bygdebyen vår

Og den flotte julepynten skal henge der til glede for alle som ferdes på Revetal fram mot jul, akkurat som i fjor – da dette ble gjort for aller første gang.

Et titalls barnehager i Re står for julepynten i hjerteform, og så får en barnehage ansvar for å henge den opp til slutt.

I fjor var det Revetal barnehage, i år gikk den staselige jobben til barna i Brår barnehage.

Fargerike hjerter

Nye Tønsberg kommune har sitt «Barn i byen»-prosjekt. Dette er vel kanskje mer et «gøy på landet»-prosjekt.

Du vil se de kreative og fargerike hjertene rundt omkring mellom kommunehuset og Re-torvet.

Tradisjonen starta i fjor: Barnehagebarn lager hjertelig julepynt i bygdeby’n vår.