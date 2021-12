Dette skjer denne helga i Re

Julemarked, fest på stasjon, familieforestilling på Dalheim og første fredag denne førjulstida med julegaveinnsamling-stand på Re-torvet. Det er noe av det som skjer denne helga:

Lørdag 4. desember blir det julemarked på Våle prestegård for tjuende gang, forteller Unni Bu, leder i arrangementskomiteen.

Det blir et tradisjonelt julemarked, med salg av både håndverk, husflid og mat. Akkurat som tidligere år.

Åpning av nye toaletter med p(r)omp og prakt

Glagjengen stiller opp og spiller, smednissen er på plass for å dele ut godteposer til barna, det blir salg av flotte produkter både ute og inne, både til eget bruk og gaver? Og kanskje vil det bli en eller annen overraskelse?

Dugnadsgjengen forteller at toalettene på låven er på plass, og det vil bli en offisiell avduking på julemarkedet. Det er Karl Anders Bråthen, Anders Skaug og Arild Bøe som har lagt ned mye innsats i å få toalettene ferdig – lenge etterlengta for alle som besøker prestegården.

Når det kommer til korona-situasjonen, så er alt lagt til rette: – Vi er opptatt av at julemarkedet skal være et sikkert sted å være, også i forhold til eventuelt smitte. Det er satt ut håndsprit og vi oppfordrer til at det holdes avstand.

Landlig julestemning

Ønsker du mer landlig julestemning, så får du det også på besøksgårdene her i Re:

Ramnes søndre holder åpent hver fredag fram til jul fra klokka 14.00 til 18.00. Og på Holt gård blir det åpen julegård onsdag, lørdag og søndag fram til jul fra klokka 11.00 til 16.00 alle dagene.

Fra Holt gård rapporteres det om en nyåpna gårdsbutikk, med salg av hjemmelagde julekranser og gårdens egne produkter.

Fest på stasjon, familieforestilling og julegaveinnsamling

Lørdag 4. desember spiller Country Lines på Revetal gamle stasjon, blant mange band som inntar stasjon-scenen denne høsten og førjulstida. På Restauranten ruller julebordmoroa videre, nå også med ekstraforestilling 18. desember.

Videre blir det familieforestilling på Dalheim søndag 5. desember: Solerød jubateater viser Brødrene Løvehjerte, og forestillingen starter klokka 15.00.

I Vålehallen er det satt opp to kamper på programmet for IL Ivrigs volleyballjenter i 2. divisjon, en klokka 12.00 og en klokka 14.00.

Og fredag blir første dag med julegaveinnsamling-stand på Revetal: Re Røde Kors-representanter står ved utgangen mot parkeringshuset fra klokka 17.00 til 19.00.

Avlyser nissehåndball og juleshow

Så til ett par korona-avlysninger – igjen:

Den årlige nissehåndballen i regi av Ramnes håndball blir avlyst i år igjen på grunn av smittetrykket, men treninger og kamper ellers går som planlagt.

Vå-Ra-korets juleshow på Elverhøy er også avlyst av samme grunn.

