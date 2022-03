Fyller Restauranten med sprell: – Nå kjører vi på!

Den siste lørdagen i mars kommer humorlegenden Tor Erik Gunstrøm, kjent fra Dizzie Tunes. Så går det bare slag i slag videre utover vårparten og sommeren.

Jane Elena Fossnes Hagen (38) bor i Revetal-feltet med samboer og fire barn og jobber på Restauranten. – Jeg kan nesten se hjem fra jobb, sier hun og peker ut av de store vindusflatene. Her trives hun godt, – tilbake på bøgda.

– Men samtidig som det er landlig og fint, så har vi alt vi trenger her. Jeg har blitt veldig glad i Re og Revetal.

«Le deg i hjæl før påske»

Jane starta som barsjef på Restauranten i oktober i fjor, og på tampen av februar tok hun over som daglig leder. I tett tospann med tidligere eier og daglig leder Monica Larsen har de mye på gang, nå som korona-restriksjonene er fjerna.

Det første er å få besøk av barndommens humorhelt, Tor Erik Gunstrøm, og buktaler Erik Mogeno: «Le deg i hjæl før påske», står det på plakaten.

Jane gleder seg til å le og servere om hverandre: – Dette blir veldig moro, og jeg sier bare: Mer av dette!

Blåser støvet av gammel moro

– Vi må tørre å satse og kjøre på igjen, nå etter korona. Det handler om å finne tilbake til det gode gamle. Korona har mye av skylda at noe har gått litt i glemmeboka, men jeg tenker også lenger tilbake – det er mye moro som har vært her på Restauranten opp gjennom åra som vi kan blåse støvet av. Som for eksempel Åpen scene.

– Jeg, som ganske ny her, har ikke kjennskap til hele historien, men jeg hører alle historiene om alt det som Restauranten har romma, og da svarer jeg «veit du hva – det må vi få til igjen!»

– Monica er «my partner in crime» – jeg er veldig heldig med makkeren min. Hun har jobba her lenge og kjenner historien og veit hva som funker, så nå har vi mye på gang!

Festival-comeback

– Vi har alle forutsetninger for å få det til. Folk reiser langt for å handle, spise og kose seg på Revetal. Vi har mange eksempler på at folk kjører mange mil og noen ganger timevis for å bruke Revetal. Også som et sted for show og musikk.

– Restauranten skal være en hyggelig plass å møtes, for alt fra en lunsj med venner til skikkelig show, konserter og festival.

Og apropos festival: Re minifestival er på trappene igjen, etter to sommere med korona-avlysning.

Og Åpen scene, dato for dette koselige comebacket er satt til 25. mai, kvelden før himmelspretten.

Lang erfaring

Jane er opprinnelig fra Tuddal i Telemark, og begynte allerede som 13-åring i servicebransjen på høyfjellshotellet i hjembygda, som ryddepike. Hun har med andre ord lang erfaring fra bransjen.

– Jeg elsker å jobbe med mennesker, å møte mennesker, og har en stor glede av å varte opp folk – også har jeg med meg fine kollegaer her.

– Dagene er rett og slett veldig fine.

Mye på planen

Kviss på fredager er populært, og var det også gjennom korona-tida. Det er brettspill-kvelder, og det er sport på TV-skjermene. Nytt fra og med siste torsdag i mars blir strikketapas i samarbeid med garnbutikken på Revetal.

Oppfordringen er å booke bord. Både for å sikre seg plass på alt fra kviss til strikkekvelder, og for å sikre seg at Restauranten er åpen:

– Vi holder gjerne åpent utover åpningstidene, hvis folk ønsker det. Det er bare å ta kontakt så ordner det seg.

