Fredrik er i finalen – heiagjengen er klare

Fredrik Solberg vant sitt heat og er videre til finalen på 50 meter fri i Paralympics – finalen går klokka 17.50 i kveld, mandag kveld.

Fredrik Solberg (22) fra Fossan her i Re svømte inn på tida 25,26 og vant sitt heat på 50 meter fri i Paris-Paralympics, og er dermed klar for finalen seinere i dag, mandag 2. september 2024.

Med seg har han en stor heiagjeng med familie og venner og fans her fra Re, som nå lader opp til det store høydepunktet for Fredrik – 50 meter fri er øvelsen hans.

Norsk medaljehåp fra Re

Totalt i kvalifiseringa endte Fredrik på en sterk andreplass, bare slått av italieneren Simone Barlaam som satte ei kvaltid 1,02 sekunder bedre enn det norske medaljehåpet fra Re.

Svømme-ekspertene spår at Fredrik kan få kamp om medaljene, spesielt fra amerikaneren Jamal Hill som bare var åtte hundredels sekund bak i kvalifiseringen, mens det var elleve hundredeler ned til Denis Tarasov på fjerdeplass. Sistnevnte er russer, men konkurrerer i Paris som nøytral utøver.

I Paralympics-debuten i Tokyo for tre år siden kom Fredrik på femteplass i finalen av denne øvelsen. Han er i verdenseliten, Re-gutten tok sølv på 50 meter fri i VM for to år siden.

Det er i kveld det gjelder

Paralympics-åpningen i Paris endte utafor finale fredag 30. august 2024: Fredrik ble slått ut i kvalifiseringa på 100 meter bryst og endte på 11. plass totalt. Da var det 17.000 tilskuere i svømmehallen.

Han brukte denne øvelsen som oppvarming til dagens øvelse, Fredrik fortalte at bryst-øvelsen gikk som forventa og viste heller til dagens 50 meter fri-konkurranse:

– Det er da det gjelder, sa Fredrik Solberg til NRK. Finalen ser du på NRK TV klokka 17.50 i kveld mandag 2. september 2024.

Fredrik Solberg ble kåret av ReAvisa-leserne til Årets idrettsnavn i Re for fem år siden. Les mye mer om Fredrik i ReAvisa-arkivet.

