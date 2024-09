Her blir det landlig moro hele denne helga lang

– Velkommen til Sensommerfestvalen 2024, ønsker festivalsjef Unni Bu på vegne av Arrangementsgruppa Våle prestegård: To dager med historisk gårdsdrift, marked, kultur og mye mer, denne helga.

Sensommerfestivalen på Våle prestegård arrangeres til helga, lørdag 31. august og søndag 1. september 2024. Ordfører Frank Pedersen åpner festivalen. Tradisjonen tro spiller Glagjengen etter at ordføreren har satt det hele i gang, forteller festivalsjef Unni Bu.

Så går det slag i slag: Ponnishow i regi av Norges ponniavlsforening hele dagen. Omvisning på prestegården ved historielaget. Kortesje og utstilling ved Vestfold gammelteknisk forening. Sang og spill ved Anna og Silje. Treskelaget kommer til gårds.

Pub på låven lørdag kveld

Klokka 16.30 slutter markedsaktivitetene på gården med loddtrekning lørdag. Stallen pub holder åpent lørdag kveld. Her spiller Bengt og Fredrik, to dyktige musikere kjent fra flere band i Re. Her blir det stemning!

Søndag blir det friluftsgudstjeneste med sogneprest Marie Pleym. Ved dårlig vær holdes gudstjenesten på låven. Etter dette starter aktivitetene på gården søndag.

Husk frist for innlevering av brød. Årets tema er finbrød/frøloff.

Brødbakekonkurranse

Et tyrolerorkester fra Glagjengen spiller på tunet. Det blir omvisning på prestegården med historielaget. Treskelaget kommer til gårds også søndag. Det blir kortesje med T- Forder, og mulighet til å kjøre tur med T-Ford.

Det blir kåring av det beste brød og juryen avslører vinneren på tampen av dagen. Sensommerfestivalen avsluttes med loddtrekning i søndagens lotteri.

Det er arrangementskomiteen for Våle prestegård som står for arrangementet i samarbeid med lokale foreninger og ivrige dugnadsfolk.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.