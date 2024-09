Åpen dag: – Vil du lære mer om kildesortering?

I kveld er det åpen dag på De magiske fabrikken.

Mandag 9. september 2024 kan du besøke Den magiske fabrikken og lære mer blant annet matavfallets kretsløp, hva som skjer med matavfallet som du kildesorterer, om biogassproduksjon og produksjonen av klimatomater.

Her vil du lære mer om kildesortering, og du får du se at kildesorteringen du gjør hjemme ved kjøkkenbenken faktisk nytter, forteller Den magiske fabrikken, Vesar og Reklima, som arrangerer temakvelden i kveld – arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Stor interesse for besøk

I fjor ble det gjennomført to temakvelder med engasjerte innbyggere og deltakere fra blant annet lag og foreninger. – Så nå gjentar vi suksessen, og inviterer inn til en ny runde for innbyggere i Vestfold og andre, melder arrangørene i ei pressemelding til ReAvisa. Det er i skrivende stund fortsatt ledige plasser.

– Vi opplever at det er mange som syns det er nyttig og spennende å få lov til å komme å se hva som skjer med matavfallet når det gjenvinnes til klimavennlig biogass, biogjødsel og grønn CO2, forteller Marit Mikkelsen i Vesar.

På temakvelden får man både omvisning, smaksprøver på klimatomater, og ikke minst lære om gjenvinning av matavfallet, matavfallets kretsløp og kildesortering.

Fortsatt ledige plasser

– Vi opplever at det er et stort engasjement og interesse for det som skjer ved Den magiske fabrikken. Og Ikke minst virker det som at folk syns det er fint og nyttig å lære mer om kildesortering – og at det faktisk nytter, forteller Marit i pressemeldinga.

Det er satt opp to tidspunkt, så det skal passe for flest mulig: Ett arrangement klokka 15.50 og ett klokka 18.50. Det er fortsatt mulig å melde seg på.

På nettsida til Vesar finner du program for dagen og godt synlig link til påmelding på en av de to omvisningene.

Lokal gjenvinning av matavfallet som du kildesorterer

Ved Den magiske fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass som benyttes som drivstoff, næringsrik biogjødsel og fornybar CO₂ til produksjon av ny mat.

I veksthuset tilknyttet fabrikken dyrkes klimatomater på biogjødsel og fornybar CO₂. Her har også Vesar et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge i Vestfold lærer om blant annet kildesortering, gjenvinning, bærekraft og fornybar energi.

I fjor tok Vesar i mot nærmere 5.000 elever og lærere til et undervisningsbesøk i kunnskaps- og opplevelsessenteret.

Den magiske fabrikken ble starta opp som et interkommunalt prosjekt, der Re var med blant flere Vestfold- og Telemark-kommuner. Anlegget ligger rett på andre siden av kommunegrensa mellom Re og Tønsberg som ikke finnes lenger, på samme område som Rygg gjenvinningsstasjon på Taranrød.

