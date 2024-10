Mannskoret er klare for debutkonsert: – Utsolgt, tvært

Først ble de lokale korguttene overraska over hvor mange som ville være med og synge, og nå er de minst like overraska over at så mange vil komme og høre på.

Allerede da ReAvisa skreiv om mannskoret Gregershølet og omegn sangensemble (Goose) i våres ble det annonsert at prosjektet skulle munne ut i en konsert på Våle samfunnshus lørdag 2. november 2024.

Nå viser det seg at samfunnshus og to forestillinger ikke er nok, det er fulle hus og ikke nok billetter til alle.

Stor kor-interesse

– Utfordringa er plassen, det ble fullt med en gang. Utsolgt, tvært! Det hadde vi jo selvfølgelig ikke drømt om engang. Vi hadde ikke forventa den interessen, verken for koret i seg sjøl eller at folk ville høre på oss, forteller Thomas Stange i mannskoret.

De teller førti lokale karer som samles på Vonheim i Fon for å renske struper og synge sammen. – Hvem i all verden sku’ trudd? At det er så stor interesse for kor? Men det viser seg – nok en gang – at hver gang det skjer noe i Re, så kommer det bra med folk.

– At det skjer noe i bygda, det settes pris på. Ære være den lokale entusiasmen, sier Thomas Stange.

Åpner Revårock 2025

Som et plaster på såret for alle som ikke fikk sikra seg billett til debut-konserten synger mannskoret igjen til sommeren: Gregershølet og omegn sangensemble skal åpne Revårock i Foynhagen lørdag 7. juni 2025, kan Thomas Stange informere om.

– Der er det plass til nærmere tusen mennesker, så da må det vel værra plass til alle som vil se og høre oss, sier Thomas Stange og ler, ganske fortumla over den store interessen.

To utsolgte konserter finner sted på Våle samfunnshus lørdag 2. november 2024, først familiekonsert klokka 17.00 og så festkonsert klokka 20.00.

Denne saken kunne du som vanlig lese først i papiravisa – her finner du avisa, og du kan lese papiravisa på nettavisa.

Fra arkivet – gratulerer med dagen fra Gregershølet:

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.