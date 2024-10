Forsikringsselskap: – Halloween-knep kan bli dyrt

Flere forteller om null respekt for beskjed om at de ikke ønsker besøk. Det kan være gode grunner for det, og det kan være lurt å gi gode råd før barna farter ut i kveldsmørket.

Skal barna ut på knask eller knep på halloween? Pass på, ellers kan det være du som forelder som ender opp med deler av regningen hvis knepene går for langt, advarer pressesjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

– Som forelder kan du risikere å måtte betale erstatning hvis barna dine gjør skadeverk, understreker pressesjefen.

Foreldre må betale på barnas vegne

Foreldre har nemlig et såkalt objektivt ansvar etter lov om skadeserstatning. Dersom barnet handler med vilje eller uaktsomhet, kan foreldre måtte betale inntil 5.000 kroner, sjøl om de sjøl ikke har gjort noe galt.

– Dette gjelder særlig eldre barn over 12 år, som forstår konsekvensene av handlingene sine, sier Irgens og utdyper:

– Hvis noe blir ødelagt, må man vurdere barnets alder og hensikt – om skaden var tilsiktet eller skyldtes uforsiktighet.

Ansvarsforsikring gjennom innboforsikring

Små barn kan også koste deg penger på halloween: Har du ikke tilstrekkelig tilsyn og det oppstår skader som følge av dette, kan du ha et subjektivt ansvar, siden du burde ha passa bedre på.

– Hvis barna for eksempel leker nær parkerte biler uten oppsyn og en skade oppstår, kan du som forelder bli økonomisk ansvarlig.

En trøst er at de fleste har en ansvarsforsikring gjennom innboforsikringen sin.

Bøttevis med godteri

ReAvisa har mottatt flere henvendelser fra lesere som er bekymra for halloween-besøk. Det er forskjellige grunner for at de ikke ønsker det, flere forteller at varsler om det ikke blir respektert.

Oppfordringa må være å se etter om det er satt opp et skilt eller en lapp. I flere nabolags- og velforeningsgrupper på Facebook avtales det ordninger for å symbolisere om man vil ha besøk eller ikke, at man har tent eller slokka utelyset for eksempel.

I disse Facebook-gruppene er det også mange som mer enn gjerne vil ha besøk, som forteller at de har bøttevis med godteri klart til halloween-kvelden torsdag 31. oktober 2024.

NAF: – Husk refleks!

Så til en annen pressemelding til ReAvisa, fra Norges Automobilforbund (NAF): En hyggelig kveld hvor tusenvis av barn i skumle kostymer går fra hus til hus på godterijakt, kan fort bli både bilistens og ditt verste mareritt.

Nylig var det refleksens dag, som ble markert over hele landet – også her i Re. Påminnelsen om å bruke refleks er ekstra relevant på halloween.

– Husk refleks til kostymet før kvelden kan starte, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i pressemeldinga.

