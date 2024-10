Denne bussen koster det 35 kroner å ta, uansett: – Målet er å øke samkjøring i Re

VKT Bestilling ble starta opp som et pilotprosjekt i Re for fem år siden. Det testes og utvikles stadig, nå også med en rutetabell.

Det starta opp som et gratis prøveprosjekt høsten 2019, les mer om det her. Re var sammen med et område i Horten valgt ut til å få nyte godt av prøveprosjektet.

Så har det vært noen endringer gjennom disse fem åra, men VKT Bestilling består den dag i dag. Her kan du lese mer om VKT Bestilling i ReAvisa-arkivet.

Billig og bra – og veldig fleksibelt

Den siste endringa nå i høst er at VKT Bestilling kjører faste traseer og avganger til faste klokkeslett i Re, som betjenes av minibuss eller drosje som kjøres kun dersom de blir bestilt.

Målet med VKT Bestilling er å øke samkjøring og det gjøres stadig nye grep med dette forsøksprosjektet der Re er med, forteller Christell Reinertsen i VKT til ReAvisa.

Pris for alle reisende er 35 kroner per tur, uansett lengde innafor radiusen rundt Revetal. Mer info om dette finner du på VKT sine nettsider, leit fram VKT Bestilling.

