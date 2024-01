– Det er tydelig at vi fortsatt trenger å vise fram hva sporten vår står for, hva den går ut på, og hva den er

Flere reagerer på Misjonens meninger om Jeanette Hegg Duestad som finalist til Årets navn på Idrettsgallaen. Re-jenta er nominert fordi hun er rangert som verdens beste skytter i OL-øvelsen 50 meter match.

Misjonen sendes på P4 og kan også høres som podcast, og i dagens episode fredag 5. januar 2024 tar Atle Antonsen og Johan Golden for seg Idrettsgallaen til helga.

– Jeanette Hegg Duestad?, sier Johan Golden. – Å, hun ja! Eller, hvem var det igjen?, svarer Atle Antonsen.

Denne «Hegg-Due»?

– Bare tull og tøys – som ikke er morsomt, sier en ReAvisa-leser som reagerer på det hele. Og vedkommende er ikke aleine. Jeanette er verdens beste i en OL-øvelse i en stor verdensidrett.

Likevel snakker Misjonen-duoen om «denne Hegg-Due», og diskuterer litt att og fram om det er er en ære å bli nominert til Årets navn.

Men Atle Antonsen mener at «det er nesten et hån».

– Det navnet skal jeg aldri huske

– Jeg håper nesten at hun vinner, sier Johan Golden, før praten sporer over i at duoen oppfordrer alle å stemme på Jeanette Hegg Duestad.

– Det navnet skal jeg aldri huske, avslutter Atle Antonsen.

Jeanette forteller at hun har fått tips om praten i dag:

En ekstrem mobilisering

– Jepp! Men først og fremst er jeg utrolig stolt over å ha blitt blant de seks når vi i utgangspunktet var 18. Det har vært STORE navn med hele veien og med de som står igjen nå er det jo helt vilt.

– Alt takket være en ekstrem mobilisering i miljøet og blant støttespillere, sier Jeanette – som er veldig klar for Idrettsgalla i Trondheim lørdag 6. januar 2024.

Om det som blir sagt, sier Re-jenta: – Det er hvert fall tydelig at vi fortsatt trenger å vise fram hva sporten vår står for, hva den går ut på, og hva den er.

