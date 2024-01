Her i Re kjører reddende engler traktor med fres: – Folk må ikke være redde for å spørre om hjelp

Anders er en av mange som får skryt, men sjøl mener han det viktigste er å minne folk på at man kan spørre om hjelp – for den er neppe så langt unna her i bygda vår.

Da snøen lava ned, var det flere fortvila folk i Re. Som tidligere har fått hjelp fra kommunen, men det var da kommunen het Re. En ReAvisa-tipser forteller at det var umulig å komme seg ut av døra, og det var umulig for vedkommende sjøl å måke seg vei på grunn av helsa.

Det som tidligere ble ordna av vaktmesterne i Re kommune, blir ikke lenger tatt hånd om i nye Tønsberg kommune. – Det er helt krise, forteller den innesnødde med dårlig helse.

Fanga i sitt eget hjem

– All skryt til Anders Ree Kirkevold, forteller vedkommende, som vil være anonym. – Ja, hvis du mener det er noen sak, det der, så….., svarer Anders litt nølende når ReAvisa tar kontakt. Han er, når sant skal sies, en av mange som får skryt for å stille opp da snøen hopa seg opp.

– Hadde det ikke vært for ham, så hadde jeg vært fanga i mitt eget hjem. Han kom med traktor og fres, og i tillegg tro han til med skuffe med håndmakt, forteller ReAvisa-tipseren.

– Til og med opp på taket var han og skuffa! En fantastisk fyr! Enestående innsats! Og så sier han med et smil, da han var ferdig, at det bare var å ringe igjen, enten han eller brødrene.

Ingen hjelp å få fra kommunen

– Det er veldig godt å ha noen sånne i bygda, når kommunen har blitt en drittkommune. I gamle Re kommune var det annerledes. Nå er det ingen hjelp å få, det er helt håpløst, forteller tipseren med en klump i halsen.

Tårene sprenger på av takknemlighet, forteller vedkommende. – Det gjør jo det, når du møter på sånne folk. Eller, jeg har vel aldri møtt på en sånn person før. Helt unik!

– Hadde det ikke vært for ham, ikke kommet meg ut. Da hadde jeg frysi i hjel, uten ved.

– Gjorde bare det en bør gjøre

Historien blir bekrefta av Anders, på en litt mer beskjeden måte, og med en del færre adjektiver. – Jeg har i grunn bare gjort det en bør gjøre, og som jeg ser at de fleste gjør når det er litt krise sånn som det ble nå, med så mye snø på en gang.

– Jeg har traktor og redskap som skal til, og nå hadde jeg også tida til overs, forteller reingen som jobber offshore. Han driver ikke med brøyting, for han veit aldri når han må reise på jobb på andre kanter av verden.

Til egen snørydding og andre oppgaver på gården har han utstyr som han gjerne også bruker til å hjelpe andre når de spør.

Oppfordrer folk til å spørre om hjelp

Tilfeldighetene ville ha det til at han kom i kontakt med den innesnødde i nød. – Jeg mener det viktigste, når jeg nå sier ja til å stille opp i lokalavisa, er å oppfordre folk til å ikke være redde for å spørre om hjelp.

– Det er lite vits i å snø inne, eller generelt slite under slike forhold, når det finnes mange her i bygda med med redskap og muligheter for å hjelpe.

Anders er en av mange som har trådd te’ i Re, lokakavisa har fått tips om flere reddende engler i traktorer de siste snørike dagene.

Mange vil hjelpe – og mange trenger hjelp

– Jeg hadde gjerne stått på ei liste over folk som kan hjelpe til med snørydding, når jeg er hjemme og ikke ute på jobb. Det tror jeg mange hadde gjort med glede, sier Anders. – Da ville det nok alltid vært noen som kan komme og hjelpe der det trengs.

– Hadde vi hatt en Frivilligsentral i Re med ei sånn liste, som kunne holdt den oppdatert og vært kontaktpunktet mellom de som trenger hjelp og de som vil hjelpe, så tror jeg det hadde vært en veldig bra greie.

ReAvisa skreiv i fjor om kommunens reduserte innsats ved kommunale boliger, les mer om det her.

Kommunen har satt kriseberedskap

Tønsberg kommune melder på sine nettsider (ekstern lenke) at den er satt i kriseberedskap. Det er på grunn av kombinasjonen stort snøfall og nå påfølgende sprengkulde.

Ordfører Frank Pedersen forteller at kommunen er godt forberedt, og har gode planer for å sikre nødvendige tjenester også under ekstremkulda:

Kommunen følger situasjonen med kulda tett, og vil fortløpende vurdere ulike tiltak for å sikre at befolkningen har det bra gjennom perioden.

Gode naboer, venner og hjelpere

– Som ved det store snøfallet i nyttårshelga er det viktig at vi alle sammen er gode naboer og venner mens kulda står på som verst. Ta gjerne en telefon til noen du veit bor aleine eller som kan ha behov for ekstra hjelp disse dagene, oppfordrer ordføreren.

Han minner også om at det er viktig at vi alle sammen sørger for god egenberedskap. Mer info om dette finner du på kommunens nettsider.

Informasjon fra kriseledelsen legges også fortløpende ut på kommunens nettsider.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.