Re-politikere heier på hverandre: – Jeg ba jo folk om å jobbe litt ekstra med stemmesedlene sine

I dag ble den store valgvinneren i Re, Tove Øygarden (H), overraska med en oppmerksomhet i det arbeidsdagen og ei spesiell uke går mot slutten.

Tove og resten av Høyre har sørga for at partiet for første gang er størst i Re og hele storkommunen.

Bygda vår ble farga blå da reingene gikk til valgurnene mandag denne uka. Mange har også brukt muligheten til å krysse av og gi en slenger til sine favoritter.

På tvers av partier

Trond, som representerer FrP, ville takke på tvers av partigrenser: – Tusen takk Tove, for at du anbefalte velgerne å gi meg en slenger. Det resulterte i at jeg kom inn med god margin, og fikk sammen med ordføreren flest slengere.

Tove sa det i ReAvisa, og hun sa det på stand og dørbank til potensielle velgere. Hun la ikke skjul på at hun gikk god for Trond, som fikk hele 114 slengere – det vil si at velgere som valgte et annet parti enn FrP likevel ga Trond en liten personstemme.

Bare nyvalgt ordfører Frank Pedersen fikk flere slengere av alle kandidater som stilte til valg i hele Tønsberg kommune.

Går langt tilbake

– Når jeg skulle velge ut en gave som takk så måtte jeg tenke igjennom litt. Jeg veit at du bygde opp Re Høyre da partiet lå nede med brukket rygg. I tillegg til din fantastiske organisasjonsbygging, så fikk jeg gleden av å sitte i Utvalg for helse, oppvekst og velferd, der du var leder i gamle Re kommune.

– Der fikk jeg erfare at du er politiker på høyt nivå, sier Trond. Men disse to går enda lenger tilbake enn som så: – Når jeg videre tenkte på hvor god klassevenn, kollega og venn du har vært siden barndommen, så må måtte det bli en gave fra øverste hylle.

– Når en går ut og ber velgerne om fornyet tillitt, og får det, så handler nok også dette om at folk har lagt merke til jobben jeg har gjort.

– Det er ikke sikkert at alle hadde fulgt din oppfordring hvis de hadde et dårlig bilde av min innsats.

Gave og tale

– Så tusen takk Tove, her har du en gave fra øverste hylle som du i høyeste grad fortjener, sier Trond – og overrekker noe i en pose som ingen av de røper hva er, bare at det er fra helt, helt øverste hylle.

– Jeg er egentlig ikke så glad i den typen oppmerksomhet, men det var jo veldig hyggelig, sier Tove til ReAvisa etter gave og gode ord fra Trond.

– Men jeg tror nok at han hadde klart å kapre plassen i egenskap av seg sjøl, skal jeg være helt ærlig.

Viktig med folk fra Re

– Likevel hyggelig at han setter pris på at jeg framsnakker ham. Noe jeg for så vidt gjorde med alle politikerne fra Re, jeg ba jo folk om å jobbe litt ekstra med stemmesedlene sine, og sørge for å gi alle fra Re et dytt oppover listene.

– Men kanskje litt ekstra trykk på Trond, fordi det er få med så mye politisk erfaring som han, han er ekstremt flink til å forberede seg.

– En veldig viktig representant å ha med fra Re.

