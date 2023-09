Sjekk hvem fra bygda vår som skal Re-presentere oss

Det endelige valgresultatet er klart, og det viser at Holt-bonden Roar Lefsaker er folkevalgt i Tønsberg, sammen med ti andre lokalpolitikere bosatt i bygda vår.

Thorvald om sin lokalpolitiske karriere: – Mest av alt er jeg takknemlig.

I FrP var det spenning om den eneste reingen på lista, Trond Ekstrøm, fikk fornya tillitt, etter å ha vært den helt siste inn i det avtroppende kommunestyret.

FrP-Trond fikk nok kryss og slengere til å komme inn, nok en gang. Og det med hjelp fra folk som har stemt på et helt annet parti enn FrP.

Boost oppover lista

Han har fått klart flest slengere av samtlige FrP-kandidater, det vil si at velgere som har valgt et helt annet parti enn FrP har ført opp navnet til Trond for å gi ham et boost oppover FrP-lista.

Og det lyktes, for Trond havna på 3. plass, bak Ellen Eriksen som fikk flere kryss fra egne FrP-velgere, og Bent Molvær som nøyt godt av stemmetillegg fra eget parti.

Sjøl satt Trond hjemme på valgnatta, og ikke på valgvake i by’n – for å få med seg valgsendingene ordentlig.

Holt-bonden er inne

Det var spenning om hvem av de tre med stemmetillegg som fikk plass i det nye kommunestyret fra MDG. Der har Holt-bonden Roar Lefsaker fått folkets tillit – han blir kommunestyrerepresentant med nest flest kryss og slengere. På egen Facebook-side skriver han:

– Det ble ikke noe brakvalg for MDG akkurat, men litt politikk vil det nok bli likevel. Og hvis noen har lyst til å være med å gjøre byen grønnere med flere hageprosjekter, får vi hjelpe hverandre så godt vi kan!

Den samme spenninga var det i Venstre, der Håvar Bettum, opprinnelig fra Re, fikk folkets tillit av de tre med stemmetillegg, og bare to kommer inn.

Og nøyaktig samme situasjon var det for nykommeren Industri- og næringspartiet (INP):

Nykommer fra nytt parti

Solveig Haugan Jonsen fra Re var en av tre med stemmetillegg fra partiet, der velgernes kryss og slengere gjør at hun blir en av de to som kommer med i det nye kommunestyret, for et helt nytt parti.

I SV hadde vi ingen fra Re på topp-fem med stemmetillegg fra eget parti, men det er verdt å merke seg at Frank Wedde som sa «stem på SV, men ikke meg», likevel har fått klart flest kryss og slengere blant alle som ikke hadde stemmetillegg.

Rødt ramla ned ett mandat fra to, som ReAvisa skreiv her tidligere, til ett, underveis i fintellinga – og det ene setet vil fortsatt gå til Ole Marcus Mærøe fra Re.

Mange ramla fra på AP-lista

I Arbeiderpartiet hadde vi flere reinger med på listene, men ingen kom inn i kommunestyret – annet enn de som var sikra med stemmetillegg fra eget parti: Trude Viola Nordli og Daniel Ims.

I Re, og hele Tønsberg, sitt største parti Høyre får Tove Øygarden, som var sikra plass i kommunestyret med stemmetillegg fra eget parti, følge av en eneste reing: Lars Sollie, som ved velgernes hjelp fikk personstemmer og slengere nok til å få et sete i det nye kommunestyret.

Han understreker på egen Facebook-vegg at han skal gjøre sitt beste som ombudsmann for alle innbyggere, – ta kontakt dersom du mener det er noe jeg kan hjelpe deg med.

Også Lena Fahre som har bodd i Re og vært Slaget på Re-prosjektleder, er med i det nye kommunestyret.

Thorvald var så nære, så nære

En del partier visste vi allerede hvordan det ville gå med før kandidatkåringa i kveld. Senterpartiet hadde to kandidater med stemmetillegg, og får inn de to: Karoline Lie (SP) og Svein Holmøy (SP), begge fra Re.

Som ReAvisa skreiv, er Re-høvdingen Thorvald Hillestad ute av lokalpolitikken etter nesten førti år. Men han var så nære, så nære, å få bli med en periode til:

Hadde SP fått flere seter i det nye kommunestyret, hadde det neste gått til Thorvald Hillestad, som blir 1. vara til kommunestyret for Senterpartiet.

Han fikk flest personstemmer og slengere av alle SP-kandidatene uten stemmetillegg, og havna på 3. plass, fra siste og 19. plass før valget.

11 av 43 kommunestyrerepresentanter

For KrF blir det helt det samme som for Senterpartiet: De får inn to kommunestyrerepresentanter, og det blir de to med stemmetillegg fra eget parti: Ole Døvik som bor i Re, og Stine Næss Askjer som vokste opp i Re.

Dermed teller vi 11 kommunestyrerepresentanter av 43 i det nye kommunestyret som har bostedsadresse her i bygda vår.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.