Straks sesongstart: Stiller sterkere enn på lenge

Damelaget til Ramnes har en skikkelig opptur før sesongstarten i dag på bortebane og første hjemmekamp i Ramneshallen i morgen, mandag.

Ramnes IFs lokomotiv i den lokale håndballen er damelaget, og nå har det fått opp dampen skikkelig igjen: Nå teller laget en stor og fin spillerstall på femten, og enda flere har meldt sin interesse.

– Det er flere gamle helter og ett par helt nye navn for oss i Ramnes, og det er veldig moro. Flere unge spillere kommer til oss og trener igjen, og det er ekstra hyggelig.

Åpne treninger ga resultat

Bernhard Marti informerer som håndall-leder i Ramnes IF om den gledelige oppturen foran årets sesongstart. Det har ikke kommet helt ut av det blå, det er blitt jobba godt i kulissene:

Damelaget inviterte for eksempel til godt annonserte åpne treninger for ett par uker siden, og det ga resultat.

I de aldersbestemte lagene gror det også godt.

Medlemsvekst

I tillegg til flere spillere, opplever også håndballgruppa at flere melder seg inn – både for å spille og for å gi klubben sin støtte.

Rundt tjue nye medlemmer har det blitt de siste par ukene, får lokalavisa opplyst.

Det ser lyst ut for en ny sesong med sprudlende håndballglede i hallen.

Første hjemmekamp

Etter seriestart i kveld på bortebane, spiller Ramnes-jentene sin første hjemmekamp for sesongen i morgen, mandag 18. september 2023.

Kampstart er klokka 19.30, og gjestene kommer fra Holmestrand. Det ryktes at Ramnes J10 blir maskotter for kampen.

Det er bare å ta turen til Ramneshallen og heie fram jentene våre.

– Skal skape ny magi

– Vi skal ta tida til hjelp, har damelagstrener Knut Ole Myrberg sagt tidligere i prat med ReAvisa. På sitt sportslige beste spilte Ramnes-jentene i 2. divisjon. Nå er de nede i 4. divisjon.

– Det betyr ikke at vi har som mål å bli i 4. divisjon. Vi har etablert oss trygt der, midt på tabellen, så får vi øke på når tida inne – når vi ser at vi er klare for å sette inn støtet.

– Identiteten ligger i hallen. Den stolte historien ligger i veggene. Vi må ta vare på det, samtidig som vi ser framover. Vi skal skape ny magi i denne hallen.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.