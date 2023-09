Høyre-vinden er blitt til en mediestorm etter valget: En blå valgseier med bismak?

Få partiledere har vel besøkt Re oftere, enn Høyre-leder Erna Solberg. Bildet over er fra da lokallaget i Re ble blåst liv i igjen foran lokalvalget for åtte år siden, med Tove Øygarden som ordførerkandidat for et gjenoppliva Re Høyre.

Høyre klarte ikke engang å stille egen liste til lokalvalg i Re. Nå er realitetene en helt annen: Høyre ble det største partiet i Re i dette lokalvalget, for første gang.

Høyre tar makta sammen med FrP, Venstre og KrF i Tønsberg kommune. Nasjonalt sto en nesten hundre år rekord for fall i dette lokalvalget: Det er 99 år siden sist Høyre var landets største parti.

Blåmandag?

En valgseier med bismak, nå som det stormer rundt Høyre, Erna og ektemannens aksjekjøp – og det som kan framstå som trenering til å svare på medienes kritiske spørsmål, til etter valget?

– Få partiledere har vært mer her i Re enn Erna Solberg. En god drahjelp for ei blå bygd i lokalvalget, for første gang – en drahjelp med en bismak nå?

– Vi fikk nok drahjelp av en god høyrevind. Men jeg håper og tror at den innsatsen Tønsberg Høyre, og for vår del, rode Re, la ned i valgkampen, i stor grad var med på å gi oss det gode resultatet.

– Sammen med den politikken vi vil føre, som jo ikke blir påvirka av den saken du sikter til her, svarer Tove Øygarden (H) på det som vel kan beskrives som en blåmandag.

To forskjellige ting

Den påtroppende ordføreren i Tønsberg Frank Pedersen (H) understreker at lokalvalget ikke handla om Erna Solberg og de andre partilederne, – sjøl om de har tatt mye plass i mediene i hele sommer.

– Lokalvalget handler om de lokale kandidatene og de lokale løsningene. Jeg tror velgerne i Tønsberg kommune stemte på de politiske løsningene de ville ha.

Da Tove stilte som ordførerkandidat i gamle Re kommune, fikk hun besøk av Erna. Akkurat som Frank fikk i år, som ordførerkandidat i Tønsberg kommune.

Da var de på besøk på Revetal ungdomsskole.

– Alltid hyggelig

Erna har også besøkt Re-torvet på sin valgkamp-turne, seinest for to år siden foran stortingsvalget – der Høyre tapte makta etter åtte år i regjering.

– Det er alltid hyggelig å få Erna på besøk, og vise fram mye av det gode vi gjør i skolen, i næringslivet og i kommunen generelt, sier Frank Pedersen (H).

Først etter årets lokalvalg eksploderte saken, som du kan lese mye mer om i riksmediene.

Blant andre denne saken i dagens VG (ekstern lenke).

