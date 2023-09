Påmeldingsfrist i dag for konferansen Endelig voksen

Hvordan få et godt liv som godt voksen? Bli med på inspirasjonskonferansen Endelig voksen og få gode råd, ny kunnskap og nyttig informasjon, inviterer kommunen.

​Vi blir stadig flere eldre i samfunnet vårt, og det er et mål at Tønsberg skal være en god kommune å bli gammel i. Men hvordan kan vi legge til rette for det gode liv som godt voksen?

Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre sjøl, hvordan tenker de ansvarlige for helse- og omsorgstjenestene i kommunen, og hva skal til for at vi får et aldersvennlig lokalmiljø?

Påmeldingsfrist i dag

Kaveh Rashidi og Sissel Gran er blant innlederne på konferansen. Her får du inspirerende og lærerike foredrag, god underholdning, interessante panelsamtaler og lunsj inkludert i prisen.

Det hele finner sted på Støperiet i Tønsberg 28. september fra klokka 09.00 til 15.00, og det koster kroner 200.

Påmelding kan gjøres på Tønsberg kommunes nettsider, og påmeldingsfrist er i dag 18. september 2023.

«Kanskje du er frisk?»

– Konferansen er åpen for alle! Spesielle målgrupper er eldre – og alle som har planer om å bli det, frivilligheten, politikere, pårørende og næringsliv.

De aller fleste, med andre ord. På programmet står blant annet lege Kaveh Rashidi: «Kanskje du er frisk?»

Det er et mantra for lege, forfatter og foredragsholder Kaveh Rashidi.

Streben etter det perfekte

Han ønsker å gjøre det litt lettere for folk å være sunne og friske, og mener folk flest må slutte å strebe etter det perfekte. Rashidi er spesialist i allmennmedisin og jobber i dag som fastlege i Oslo.

Han er blant annet kjent som fast spaltist i Aftenposten og deltaker i en rekke radio- og tv-programmer.

Sissel Gran kommer også, hun er en av landets mest kjente psykologer og parterepeuter.

Aldring kommer som en overraskelse

– ​Opplevelsen av egen aldring kan nærmest komme som en overraskelse. Men inni er vi kanskje alltid unge? Og kanskje det kan finnes noen uventede gleder underveis i aldringen?, spør Sissel.

Hun er spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder, skribent og forfatter. De siste åra har hun vært spesielt opptatt av aldring, og har blant annet gitt ut boken «Inni er vi alltid unge – aldringsmeditasjoner».

Revetal har gjort mye for å bli et demensvennlig lokalsamfunn, som ReAvisa har skrivi om tidligere.

Antall demente vil trolig dobles

Rundt 100.000 mennesker i Norge lever med demens. Om 20 år, vil tallet trolig være det dobbelte. Hva kan vi som samfunn og enkeltpersoner gjøre for å legge forholdene best mulig til rette for personer med demens? Hvordan kan vi bli demensvennlige?

Nasjonalforeningen og Folkehelsen vil være tilstede og holde et foredrag om demens – og hva du og jeg kan bidra med. Det er interessant.

Musikerne Johan Christer Novsjø og Yngve Fritjof Kristiansen og byr på god stemning, gode historier og kjente klassikere.

Teknologi på godt og vondt

I tillegg blir det sofaprat om velferdsteknologi og digitalt utenforskap, og frivillige lag og foreninger vil være tilstede og vise fram aktivitetstilbud som finnes for eldre som bor i Tønsberg kommune.

Her finner du mer info og påmelding – ekstern lenke til Tønsberg kommune.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.