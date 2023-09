Nærmere 200 kom den første søndagen: – Tusen takk

– Tilnærma alle beboere på mottaket kom, og ganske mange fra bygdene rundt – så mange nye bekjentskaper ble til ved hjelp av veldig forskjellige språk. Takk til gode hjelpere og velkommen neste søndag på ny Internasjonal kulturkafe.

Det skriver Kirken i Re på Facebook-gruppa ReAvisa – oppslagstavla: – Fantastisk flott oppstart på Internasjonal kulturkafe og åpent hus på menighetshuset i Våle, forteller diakon Terje Evensen til ReAvisa.

En stor gjeng av nye beboere tok del i forberedelsene med matlaging og pynting. Maisen, plukka på Re-jorder, og potetene, det samme, ble kjempegode.

Viktig å bli kjent med hverandre

Internasjonal kulturkafe vil det være hver søndag framover, fra klokka 16.00 til 18.00, på Våle menighetshus. Med nyåpna mottak på det gamle sjukehjemmet som nærmeste nabo, er dette et veldig velkomment tiltak i bygda vår:

– Takk til alle gode hjelpere som bidrar. Med nesten 200 mennesker innom på arrangementet, så gleder vi oss til fortsettelsen neste søndag, sier Terje.

Mange nye bekjentskaper ble dannet og Google translate ble flittig brukt for å hjelpe til med kommunikasjonen, forteller Terje og Kirken i Re.

– Vi er glade for at vi kan være med å bidra til gode kontakter på tvers av kulturer, slik at vi alle blir bedre kjent med hverandre.

Hver søndag framover

Veldig mange beboere på mottaket uttrykte svært stor takknemlighet og budskapet er unisont: – Vi vil gjerne bli bedre kjent i området. Da er det å bli kjent med flere som bor her den beste måten.

Kulturkafeen er ment for flyktninger, migranter, reinger og tilreisende, med hyggelig sosialt samvær med god mat, lek, spill og musikk. – Våre nye sambygdinger er fulle av initiativ og takknemlighet, forteller Terje.

– Vi utfordrer andre lag og foreninger i bygda til å bli med og til å ta de nyankomne godt imot på alle de forskjellige tilbud og aktiviteter vi har her i bygda vår, oppfordrer diakon Terje.

Arrangøren bak Internasjonal kulturkafe er Kirken i Re og organisasjoner tilknytta menighetshuset.

