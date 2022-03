Jeanette fortsetter å håve inn edelt metall: Denne uka var hun med på å ta første norske World Cup-seier i skyting på ni år. Så fulgte hun og resten av det norske laget opp med en sølvmedalje på lagkonkurransen. På tampen av februar ble hun norgesmester. Og om en snau måned konkurrer hun om EM-medaljer her hjemme i Norge.

– Ting har stemt godt ganske lenge nå, og det er helt nydelig å få det ut i konkurranse også!, skriver Jeanette Hegg Duestad (22) til ReAvisa på chat fra Kairo.

Der arrangeres World Cup denne uka, med fantastiske norske resultater – der Re-jenta som vanlig har en finger med på avtrekkeren.

– Utrolig kult!

Medaljeraidet starta allerede med NM-tittel for ei drøy uke siden. – Det var selvfølgelig veldig gøy. Det ble brukt mest som oppladning til denne konkurransen, men likevel skal nivået være såpass på plass, at man kan hevde seg i NM, så det var gøy at det klaffa.

– World Cup-gull på mixed team i dag sammen med Jon-Hermann var utrolig kult! Vi har skutt godt både i kvalifisering, semi og finale, så det var innmari deilig å ta hjem gullet.

– Ni år siden forrige verdenscupgull til Norge, sies det.

Bare jubel

Så avslutta Jeanette dagen med å skyte Norge inn til lagsølv med jentene på det norske landslaget, – Verdenscupmedaljer er utrolig stort og noe jeg setter veldig høyt, så denne dagen har vært råkul!

Nå er det over til 50-meter øvelser i helga, noe Jeanette lader for fullt opp til.

I ei pressemelding fra Norges Skytterforbund er det bare jubel:

Utrolig spennende

«Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg vant World Cup Kairo på OL-øvelsen 10 meter luftrifle mixed team i WC Kairo onsdag formiddag. I en forrykende finale seiret de til slutt 17 – 15 over Italia.

I finalen fikk Norge en pangstart og ledet 11 – 3. Italia kom sterkt tilbake og overtok ledelsen 13 – 11. Så kontra Norge igjen, før Italia fikk matchball på stillingen 13 – 15. Nok en gang kom Duestad og Hegg tilbake og utlignet til 15 – 15.

I denne konkurransen gjelder først til 16 poeng, og i den avgjørende duellen til slutt måtte italienerne til slutt gi tapt».

– Rett og slett imponerende

«Det ble skutt på et svært høyt nivå i finalen, som ble en heseblesende opplevelse for den lille norske kontigenten i Kairo. I en slik gullfinale skyter alle sammen ett skudd, før to poeng tildeles laget med best poengsum samlet. Uavgjort gir ett poeng til begge lag».

– Rett og slett imponerende. Begge lag i gullfinalen holder skyhøyt nivå hele veien gjennom, og da er det ekstra sterkt å ta dette hjem på et avgjørende skudd, sier landslagssjef Espen Berg-Knutsen.

Seinere samme dag tok Norge sølv i lagkonkurransen på 10-meter luftriffle:

Gikk hele veien til gullfinale

«Norge, med debutant Mari Bårdseng Løvseth, Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad, ble nummer to i lagkonkurransen på 10 meter luftrifle kvinner i World Cup Kairo», heter det i pressemelding nummer to fra Norges Skytterforbund på en og samme dag:

«Løvseth, Stene og Hegg Duestad var helt suverene i de to kvalifiseringsrundene på veien til gullfinale. I første runde skjøt de bedre enn vi har sett et lag gjøre noen gang uansett kjønn med luftrifla. 318,2 på Hegg Duestad og 316,4 på både Stene og Løvseth er absolutt verdensklasse og nesten ikke til å begripe.

I finalen i lagkonkurransen ble Ungarn akkurat litt for sterke. Det unge ungarske laget skjøt glimrende og vant 17 – 13 til slutt. Men sølv var ikke nederlag for de norske jentene, som beviste at Skytterlandslaget nå også hevder seg helt i verdenstoppen også på 10-meter».

Gleder seg til EM på «hjemmebane»

Nå fortsetter World Cup i Kairo med 50-meter-øvelser i helga. Men Jeanette ser også litt lenger fram enn det, og gleder seg til EM hjemme i Norge:

Årets Europamesterskap er nemlig lagt til Vikingskipet på Hamar, og det arrangeres om bare tre uker.

Les mer om sport i Re.