Leserinnlegg: Uansvarlige kutt for barn og unge – med blått stempel på

Når det nå ligger an til store kutt i skoler, barnehager og oppvekstsektoren for øvrig, er det viktig å ha dette klart for seg: Med en eiendomsskatt kunne kommunen fått inn opp mot 200 millioner. En slik ordning ville ikke kunne hindre alle kutt, men ville definitivt kunne hindret en god del av oppvekstkuttene, skriver SV-duoen.

Eiendomsskatt sier styringspartiene Høyre, Frp og KrF utrolig nok bastant nei til, de sier til og med nei til å få kunnskap på bordet i en utredning! Da blir de dramatiske kuttene i Tønsberg kommune de kommende årene farget blå for all fremtid.

For vi har faktisk et valg, og det er mulig å stanse en del av disse kuttene. Onsdag 18. juni er det kommunestyremøte. Der vil kommunedirektøren naturligvis foreslå å utrede eiendomsskatt. Noe annet ville vært uansvarlig i den alvorlige økonomiske situasjonen Tønsberg befinner seg i.

Enorme kuttbeløp

Når stadig flere tror det snart blir statlig styring (Robek), som en konsekvens av den uvanlige økonomistyringen i Tønberg, altså en kommune uten eiendomsskatt, og når vi heller ikke har kraftinntekter som de fleste kommunene som ikke har eiendomsskatt har, er dette veldig spesielt.

90 prosent av norske kommuner har eiendomsskatt. Det er det naturligvis gode grunner til. En rettferdig eiendomsskatt ville være det beste for Tønsberg nå, ikke minst for barn og unge i kommunen.

For kuttforslag på kuttforslag er nå forelagt oss politikere i møte etter møte den siste tiden. Vi snakker om enorme beløp. Bare nå i 2025 er det foreslått å skjære ned over 17 millioner i oppvekstsektoren, blant annet innen skoler og barnevern.

Dette er områder som absolutt ikke trenger kutt, men det motsatte, nemlig styrking. Så blir det enda verre og tøffere kutt de kommende årene. Frem mot 2028 skal det kuttes nærmere 300 millioner kroner.

Ikke mindre, men mer, bemanning

Selv den økte grunnbemanningen i flere av barnehagene, som kommunene er så stolt av og dèt med rette, står på truetlisten nå. Det gjør den altså i en tid da de ansatte skriker etter mer bemanning. For slik det er nå går den lave bemanningen utover barna.

SV kommer ikke til å stemme for å kutte i barnehagebemanningen, la det være helt klart! Bemanningen må tvert imot styrkes, noe SV har foreslått ved mange anledninger i Tønsberg de siste to årene. De blå stemmer det ned hver eneste gang. Det er altså mange valgløfter som brytes nå.

Flere barnehager i Tønsberg er lagt ned de siste par årene. Flere skoler har allerede stått på nedleggings- og kuttlister.

Tønsberg dårlig ut i analyse

Tønsberg kommune kommer fremdeles dårlig ut i UNICEF sin kommuneanalyse. Driftsbudsjettet per barn 6 – 15 år er 24 % lavere, og investeringsutgiftene per barn er 79 % lavere, enn landsgjennomsnittet på skole. Resultatet av for små budsjett til barnehage- og skolesektoren ser vi mange dårlige eksempler på.

De ansatte i skolene og teamet rundt dem gjør en helt fantastisk jobb, men det er grenser for hvor langt man kan strekke strikken før den ryker. Det frykter vi at den gjør nå, hvis disse kuttene blir gjennomført.

Politikerne i posisjonen lagde også ris til egen bak når de tidligere kuttet i inntektene til skolene som kunne vært høyere hvis man hadde beholdt flere av alternativene på SFO i stedet for å skrelle vekk mange tilbud.

Blant annet morgentilbudet og det at foreldrene kunne kjøpe enkelt ved behov når gratis kjernetid ble innført. Posisjonen med Høyre i spissen brukte heller ikke pengene fra ekstra bevilgningen fra statsbudsjettet til bemanning i barnehager og SFO slik det var ment.

Ikke lystig lesning

Kvalitetsmeldingen som kom i høst, som er en av kommunens kvalitetssystemer for en tilbakemelding om læringsmiljøet, læringsresultatene og gjennomføringen til elevene i opplæringa i skolene våre var heller ikke hyggelig lesning.

Sammenlignet med tidligere år, så peker alle piler nedover: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring, elevdemokrati og medvirkning. Samt at flere av læringsresultatene har gått ned, sammen med leseferdighetene.

Skolenes tilbakemeldinger om at både uterom og skolens bygninger samt inneklima ikke er tilfredsstillende, var ille før, og hvis de foreslåtte kuttene blir gjennomført, vil det bli enda verre.

Dyktige ansatte

De ansatte og ledelsen ved skolene gjør så godt de kan med de midlene de har til rådighet og gjør en fantastisk jobb i møte med barn og unge.

Men de sliter også med sykefravær når slitasjen på de ansatte er stor, det er en åpenbar konsekvens, og sykefravær er også dyrt for en kommune.

Det er vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer. Regnestykket går ikke opp og det er åpenbart at flere skolekutt vil gjøre det verre.

Mindre penger

Og for å toppe denne elendigheten, så ser det altså ut til at Høyre og posisjonen i kommunestyret ikke vil utrede eiendomsskatt, hvilket fører til at skolene vil få enda mindre penger til neste år.

Det blir ingen opptrapping av miljøterapeuter som kan ta tak i mobbingen på skolene, og opptrappingen av å styrke arbeidet mot ungt utenforskap risikerer å bli stanset.

Dette er virkelig så feil medisin for hva barn og unge, og skolene i Tønsberg kommune trenger. Skolene har blitt underbudsjettert i flere år, det er spart og kuttet, og nå kommer altså enda flere kutt.

Prinsipper eller endring

Hvor mye penger vil vi spare hvis mobbingen øker som følge av dårlige rammer? Når elever mobbes i skoletida, og må gå gjennom skolen uten å kunne regulerer egne følelser og adferd? Hva sparer vi på skole- og barnehageansatte som blir utslitte og slutter i yrket? Svaret er åpenbart.

Ønsker innbyggerne å ofre barnas viktige skoleår på grunn av høyresidens prinsipper om å ikke utrede eiendomsskatt? Når de nå også bryter andre valgløfter? En eiendomsskatt med bunnfradrag som ikke vil berøre de med mindre boliger og lav inntekt.

Eller er det på tide at Tønsberg, som de aller fleste andre kommuner, tar ansvar for innbyggerne på en bedre måte og får inn mer inntekter – og dermed har mulighet til å hindre avgjørende kutt blant barn og unge, i blant annet barnehager og skoler?

Vi veit hva vi skal stemme 18. juni. For SV er på barnas, foreldrenes og de ansattes lag. Dere skal vite at vi jobber for dere innbyggere. Hva har man ellers politikere til?

Christina Grefsrud-Halvorsen, gruppeleder Tønsberg SV

Linn Schistad, medlem i Utvalg for oppvekst og opplæring for SV

