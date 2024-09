Leserinnlegg: Feil å legge ned tilbudet nå

Vi veit at demens er en sjukdom som kommer til å øke i omfang, da er det riktig å ligge litt i forkant, behovet vil øke. Da blir det helt feil av posisjonen i Tønsberg kommune å legge ned tilbudet ved Grøstad gård, mener Roar Lefsaker (MDG).

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Det blir feil å legge ned tilbudet på Grøstad gård nå. Hvorfor? Avtalen på Grøstad ble etablert for bare et år siden, det var en fireårig avtale, dog med mulighet for oppsigelse.

Er ønsket om å spare penger en god nok grunn til oppsigelse? Inn på tunet Grøstad har gjort tilpasninger og investeringer ut fra en avtale om minst fire år. Hvor ryddig er dette av en kommune som vil samarbeide med det private om å løse og styrke de hjemmebaserte omsorgstjenestene.

Dette skaper lite troverdighet og respekt for inngåtte samarbeidsavtaler. For å bedre tilbudet innenfor demens og eldreomsorg trenger vi varierte tilbud og mangfold. På Grøstad har de et godt tilbud for de som er fysisk sterke og tidlig i sjukdomsforløpet. Tilbudet er bra for mange brukere og pårørende.

Det er godt dokumentert at slike tilbud utsetter behovet for større grad av omsorg og kan utsette behovet for heldøgnsplasser. Da er kanskje pengene fort spart inn igjen, og hva med brukervalg?

Tønsberg har ledige plasser og vi vil spare penger er argumentet. På kort sikt ser det slik ut, ja, men ikke nødvendigvis i lengden. La oss i alle fall fortsette tiltaket i de avtalte 4 år, så kan vi evaluere.

Og hvorfor har vi ledige plasser både på Re helsehus og Inn på tunet Grøstad? Er ikke tilbudet gjort godt nok kjent? Er det feil og for strenge kriterier for å få en plass, er det en treghet i systemet?

Det er mange pårørende som ønsker et lavterskeltilbud, men kanskje ennå ikke ser for seg tilbudene på helsehusene som det rette stedet, – enda.

Så veit vi at demens er en sjukdom som kommer til å øke i omfang, da er det riktig å ligge litt i forkant, behovet vil øke.

MDG ønsker å opprettholde tilbudet på Grøstad gård, vi ønsker mangfold i demensomsorgen og respekt for inngåtte avtaler.

Vi tror det gjør livet enklere for de berørte og at det vil spare samfunnet for penger i framtida.

Roar Lefsaker, MDG.

