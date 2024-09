Leserinnlegg: Økt barnetrygd for alle

Samla sett betyr endringene med Senterpartiet i regjering at en familie med flere barn sitter igjen med titalls tusener mer i året, skriver stortingsrepresentant Kathrine Kleveland i dette leserinnlegget. Foreløpig siste endring er økt barnetrygd til alle.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Nylig var partileder Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Eidsfoss barnehage i forbindelse med at alle barnehageplasser i Norge ble billigere fra 1. august.

Barnehageprisen i hele landet gikk fra maks 3.000 til maks 2.000 kroner i måneden, i tillegg til at det enkelte steder i landet ble enda billigere, og gratis i Finnmark.

En blid mamma fortalte at det betyr mye med en tusenlapp mer i måneden. Nå fortsetter Senterpartiet å gjøre hverdagsøkonomien til barnefamiliene enda litt bedre.

Fra 1. september ble barnetrygden økt for barn over 6 år med 3.000 kr i året. I fjor økte barnetrygden for de yngste barna. Senterpartiet er nemlig overbevist om at de ordningene som gjelder alle er de beste.

Da barnetrygden ble innført i 1946 var det også et viktig likestillingspoeng at barnetrygden skulle settes på mors kontor. Som tidligere leder i Norges Bygdekvinnelag er jeg glad av kvinneorganisasjonene deltok svært aktivt for å få dette til på en tid ikke alle kvinner hadde egen konto.

For eksempel vil en barnefamilie med tre barn på 3, 5 og 9 år spare minimum 18.700 på barnehage, får 3.000 ekstra i året i barnetrygd, i tillegg til å få gratis kjernetid i SFO for den eldste. Med mer i foreldrepengeordningen og strømstøtteordninger er dette betydelige bidrag i hverdagsøkonomien.

Norge skal være et godt land å få barn i. Vi har blant de beste svangerskapspermisjonene i verden. Billigere barnehage, gratis kjernetid i SFO og mer i barnetrygd betyr at en familie med flere barn sitter igjen med titalls tusener mer i året.

Senterpartiet vil med disse forbedringene også legge til rette for at de som ønsker flere barn skal kunne få det.

Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

