Leserinnlegg: Nei, karensdag gjør oss ikke friskere

Hele 35 prosent av sjukefraværet kan relateres til forhold på arbeidsplassen, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Kanskje er det et ledelsesproblem at sjukefraværet øker?

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener vi har for gode sjukelønnsordninger. Innføring av karensdag kan få bukt med det høye sjukefraværet, sier han til VG.

Vi i Fagforbundet undrer oss over hvordan en karensdag vil føre til mindre sjukefravær. Det jo ikke korttidsfraværet som er det største problemet, men langtids og legemeldte fravær.

Vi drister oss til å tro at det kan resulterer i flere sammenhengende dager med egenmeldt fravær hvis dag én er en karensdag. Det er nærliggende å tro at det vil være lavere terskel for å ta flere sammenhengende dager dersom man skal trekkes i lønn første sykedag.

Norge har verdens beste sjukelønnsordning. Den er framforhandla av fagbevegelsen, og den skal ikke rokkes ved. I Norge har vi dessuten et inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen. Vi har et ønske om å inkludere alle i arbeidslivet, også de med helseutfordringer, for eksempel kronisk sjuke.

Dette bidrar til at sykefraværet er noe høyere. Hvis vi strammer inn reglene, kan mange havne helt utafor arbeidslivet.

Innstramminger kan føre til at folk går på jobb når de burde holdt seg hjemme. Det fører til økt smittefare, og kan bli en sikkerhetsrisiko for arbeidskollegaer og andre. Det rammer alle deler av arbeidslivet vårt, og det kan ikke minst bli prekært i helsevesenet.

Vi skal ikke se bort fra at det er bakenforliggende årsaker til høyt sjukefravær. Det kan for eksempel skyldes større arbeidspress som følge av nedbemanning i mange bransjer.

Vi skal jobbe mer effektivt, håndtere flere oppgaver – og med færre folk på jobb. Det får konsekvenser. Vi savner en bedre kartlegging av sykefraværet. Hvor er det høyest, og hva er årsaken? Det blir rett og slett for enkelt å bare innføre en karensdag, for det fjerner ikke årsaken til sjukefraværet i Norge.

NHO-sjefen sier at han ikke mener at noen jukser. Jo, det er nøyaktig det han sier. Arbeidsgiver tror ikke på at folk er sjuke, derfor vil de innføre karensdag – en kollektiv avstraffelse for alle arbeidstakere.

John-Ole Engnes, fylkesleder Fagforbundet Vestfold.

