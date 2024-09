Leserinnlegg: Ordførerens krokodilletårer

Når det kuttes i tilbudene til de gamle, sjuke og de som trenger kommunen mest, så har de som bestemmer i Tønsberg kommune en mulighet de ikke benytter – for å unngå store kutt. Men den bruker de ikke, skriver Heming Olaussen i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Flertallet av politikerne i Tønsberg velger å kutte i eldreomsorgen. Og i demensomsorgen. Etter hvert også garantert i tilbud til funksjonshemma, barn og unge, ja over hele fjøla av kommunale tjenester.

Det gjøres angivelig pga. økonomi. I følge ordfører Pedersen (Høyre) og leder av helseutvalget Askjer (KrF) er dette nærmest uunngåelig da heldøgnsplasser er (blitt) så fryktelig dyrt. I stedet vil man satse på å styrke hjemmebasert omsorg.

Den satsinga er så langt bare blåblå luftballonger. Det går klart fram av reportasjen i TB 7.9. at det ikke skal satses på å bygge opp noe nytt før man trapper ned antall plasser i sjukehjem osv., men at dette skal skje «samtidig».

Men det er allerede ventelister i dag. Antall eldre vil øke, vi lever lenger, og behovene for heltidsplass vil øke. Uansett om pårørende trår til, ny teknologi settes inn og frivillige er villige til å gjøre enda mer.

Realiteten blir lengre ventelister, ansatte som må løpe enda fortere, og kutt i antall ansatte. Det er der pengene kan spares.

Jeg synes ordføreren, Høyre, FrP, KrF, Venstre m.fl. er feige. Det er ikke sånn at valget man står overfor utelukkende er et valg på hvor man skal kutte, slik Askjer og Pedersen påstår i sine uttalelser;

«Vi politikere må ta vår del av ansvaret og vurdere hva det gir oss av muligheter. Vi må se på hva vi kan gjøre ut ifra de rammene vi har». Dere kan gjøre noe med rammene!

Dere kan enkelt øke kommunens inntekter så det dekker opp de flere hundre millioner kroner dere påstår ikke finnes, gjennom en sosial og begrenset eiendomsskatt.

Over 80% av norske kommuner har tatt inn denne inntekta. I Bergen går nå Høyre tilbake på sitt valgløfte om å kutte en halv milliard i eiendomsskatten, da de ser de brutale konsekvensene dette ville få for innbyggerne.

Et mer realt utsagn fra de to hadde vært: «Fordi vi vil verne de innbyggerne som har de største eiendommene og den tjukkeste lommeboka, velger vi å kutte i tilbudene til demente og eldre. VI beklager, men det er våre politiske prioriteringer.»

Da kunne vi fått en ærlig debatt som tydeliggjorde hvilke interesser Høyre, KrF og FrP forsvarer. I stedet skal de få oss til å tro at pengene ikke finnes, og at de er «tvunget» til å kutte i tilbud for demente, sjuke og gamle.

Feigheten har mange ansikter. I Tønsberg er den malt i blått, gult og grønt.

Heming Olaussen, Ramnes.

