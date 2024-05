17. mai-feiring før og nå: Tog rundt om i hele Re

Det er 15 år siden det aller første 17. mai-programmet sto på trykk i ReAvisa. Da var det feiring i hver en grend rundt om i Re.

Tradisjonen tro, skriver vi i den siste avisa – der du finner alt om årets 17. mai-feiring i Re. Og det stemmer for så vidt, for feiringa i år er veldig lik i fjor, med bare ett par endringer. Felles 17. mai-tog for hele Re har vi hatt på Revetal i fem år nå.

Men går vi 15 år tilbake i tid og tar en titt på 17. mai-programmet som sto på trykk i mai-avisa 2009, så var feiringa mye mer spredt – med korps i alle grendene.

Kultur- og korpsbygda Re

Vi bor fortsatt i ei bygd med mange korps – veldig mange, i forhold til folketallet: Vi har to skolekorps og to voksenkorps som trår te’ på 17. mai og marsjerer fra morgen til kveld.

Men det har blitt for travelt for dem, så de rekker ikke like mye som før – og en av forandringene fra i fjor er at bonus-toget i Fon går uten korps.

For det er den eneste grenda som fortsatt har et eget 17. mai-tog, i tillegg til det store felles 17. mai-toget for hele Re på Revetal.

Ingenting på programmet i Vivestad

For 15 år siden, da var det enda ett skolekorps på farta rundt i Re, nemlig Andebu skolekorps. Det ble lagt ned, er så vidt på fote igjen nå, men fortsatt er det korps fra Sverige i Andebu. Første gang det skjedde, ble det oppslag i riksmediene.

Verre er det det med Vivestad, der hele feiringa i grenda er historie. For 15 år siden var det, ifølge 17. mai-programmet i ReAvisa, «arrangement, Andebu skolekorps spiller».

Det var utegudstjeneste ved sogneprest Nils Ø. Kjøl, inne hvis finværet ikke slo til, det var tale for dagen, og det var 17. mai-fest i Vivestad. I år er det ingenting på planen i Vivestad, verken i kirka eller ved bygdehuset.

Bonus-toget består i Fon

I Fon var det «familiegudstjeneste ved sogneprest Nils Ø. Kjøl, Ramnes skolekorps og Blågjengen spiller, bekransning av bautaen ved 4. klassinger ved Fon skole».

Så var det tog til Krakken og videre til Fon skole – nå nedlagt, i dag Fon barnehage – der det var tale ved Wenche W. Bue.

Det er dette toget foningene fortsatt har, etter toget på Revetal.

To korps i Undrumsdal-toget

Undrumsdal var den siste grenda som ble med på fellesfeiringa på Revetal, det skjedde for fem år siden. Da ble hele Re samla til et stort felles 17. mai-tog.

For 15 år siden var det eget 17. mai-tog i Undrumsdal, med ikke bare ett, men to korps: Både Våle skolekorps og Glagjengen gikk i toget.

«Familiegudstjeneste ved sogneprest Sølvi K. Lewin og tale ved elever fra 6. klasse, leker for barna» heter det i 17. mai-programmet.

Tog fra kirka til Ramneshallen

Ramnes var den første grenda til å bli med på Revetal-feiringa sammen med Røråstoppen skole, som alltid har feira på Revetal. Men for 15 år siden var det fortsatt feiring i Ramnes:

«Familiegudstjeneste ved sogneprest Sølvi K. Lewin, Ramnes skolekorps og Blågjengen spiller, bekransning av bautaen og tale v/ordfører Thorvald Hillestad». Ramnes skolekorps er i dag Ramnes og Røråstoppen skolekorps.

Så var det 17. mai-tog fra kirka, via Ramnes skole og opp til Ramneshallen, med tale ved 7. klasseelevene Sondre Kjønnerød og Emma Holt, leker for barna.

17. mai-tog innom Re sjukehjem

Våle var den andre grenda som ble med på fellesfeiringa på Revetal i sin tid, men for 15 år siden var det også her en egen feiring her, med to korps i toget:

«Familiegudstjeneste ved sogneprest Nils Ø. Kjøl. Våle skolekorps og Glagjengen spiller, bekransning og tale v/Svein Erik Hansen».

17. mai-toget i Våle gikk fra kirka og bortom Re sjukehjem – nå nedlagt – og til samfunnshuset, der det var leker for barna – da som nå, etter toget på Revetal.

Samme start på programmet

På Revetal har det vært feiring med tog helt siden Røråstoppen skole sto ferdig i 2003, og da med den skolen aleine i mange år. For 15 år siden var det «flaggheis ved Kommunehuset, Blågjengen spiller».

I dag er det mye det samme, Blågjengen spiller til flaggheis klokka 08.00 på morgenen, bare noen titalls meter lenger bort i Revetalparken, som ble etablert etter dette 17. mai-programmet sto på trykk for 15 år siden.

Røråstoppen skole gikk i tog fra skolen og ned til ungdomsskolen, med to korps også her: Ramnes skolekorps og Blågjengen.

Forsamlingslokalet er historie

På Røråstoppen var det andakt ved prest Maria Å. Monger, og på ungdomsskolen var det tale v/elever fra 7. klasse og underholdning.

Vi ser av programmet at det er 17. mai-fest på kvelden på Kirkeborg, et forsamlingslokale i Ramnes som i dag er solgt og privathus.

Her leste Kaare Frøland “Prolog til kirkejubileet 1993” av Erling Ditmann. Tale for dagen v/Johan Christian Haugan.

Alt om årets 17. mai-feiring

Denne 17. mai-festen er nå lagt til Re helsehus, så også i år. Familiefesten på Våle menighetshus er også en lang tradisjon, med ganske så likt program for 15 år siden som i år.

Etter det store felles 17. mai-toget på Revetal, er det leker, taler og underholdning som alltid før rundt om i grendene. Alt om årets 17. mai-feiring i Re finner du i mai-avisa.

