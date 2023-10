– Det er unikt, det korpsene betyr for bygda vår

Frank Wedde, musikklærer på Revetal ungdomsskole med et brennende engasjement for kulturbygda Re, mener korpsene er mye av grunnen til at bygda vår fylles med musikk og moro, generasjon etter generasjon.

Det er neppe enkelt å fatte omfanget av korpsene sin betydning for å skape grobunn for band, musikk og kultur her i Re – ja, korps som den første musikkgleden for mange som seinere bidrar stort i kulturlivet.

Nå snakkes det om ei korpskrise i korpsbygda Re, der skolekorpsene opplever en nedgang over tid: – Vi har noen myter å knuse, forteller korpsene.

Veldig viktig erfaring

– Hvor viktig har du sett at korps har vært for musikkgleden blant ungdomsskole-elever opp gjennom tida?

– Det der er veldig interessant, og det er noe vi faktisk snakker om innimellom. Min erfaring er nettopp det du sier, sier Frank.

– Mange bandmusikere i Re har bakgrunn fra korps, og med det en viktig og solid erfaring i forhold til musikalitet, rytme, timing, samspill og sosial kompetanse.

– Dette er viktig å beholde, håper virkelig ikke korpskulturen fader ut.

Korpsbygda Re

– Tenk hvor mange musikere av alle slag, fra hobby til proffe, korpsene i Re har produsert. Hvor mye glede, samhold, gode stunder og vennskap dette har sørga for. Ja, det er faktisk helt unikt.

– Har sett mye av det opp igjennom åra, sier Frank og ramser opp navn som bidrar til Re som kultursted. De fleste som nå spiller i band eller arrangerer konserter og festivaler, starta i korps.

Frank ser med stor bekymring på faren for at en 70 år lang kulturtradisjon og rekruteringsarena av viktigste sort til kultur og musikk i bygda vår skulle gå over i historien.

Vi har hele fire korps i Re, to skole- og to voksenkorps. Disse står alle i fare for å forsvinne på grunn av stadig lavere rekruttering over tid.

