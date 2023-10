Stine Fevik spiller Frankenstein på Oslo Nye

Skuespillerspiren ble sådd på Elverhøy-scenen i Ramnes. Nå blir straks Stine Fevik forvandla til Frankenstein.

I ei tid der teknologi og vitenskap forandrer vår forståelse av hva det vil si å være menneske, gjenoppliver Oslo Nye Teater Mary Shelleys tidløse fortelling Frankenstein, basert på Mary Shelleys klassiker.

Denne dyptgripende og provoserende historien kan knyttes til dagens debatter om bioteknologi, gen-redigering, og kunstig intelligens. Klassikeren har fortsatt betydning i dagens samfunn, man kan se på monsteret som en form for KI, en menneskeskapt kunstig intelligens, heter det i ei pressemelding fra teateret.

Har alltid elska å stå på scenen

I hovedrollen som Frankenstein står Stine Fevik (39), oppvokst i Re. Talentet ble fostra fram av frivillige på barneteateret på Elverhøy og lærere på skolene hun gikk her. Stine har alltid elska å stå på scenen.

– Det var min greie i oppveksten. Jeg har tenkt masse på hvor viktig det var for meg. Og hvor glad jeg er for at lokale kultur-ildsjeler drar i gang sånne tilbud, sa Stine til ReAvisa for tre år siden.

Da tok vi en prat med den etablerte skuespilleren i Revetalparken, les mer om det her.

Horrorhistorie i moderne drakt

Frankenstein-romanen kom for 200 år siden, og den advarte mot farene ved kunstig intelligens. Frankenstein-monsteret er like mye kunstig intelligens som en robot.

På Oslo Nye Centralteatret blir den verdenskjente horrorhistorien et intimt kammerspill hvor relasjonene og menneskets stadige higen etter det perfekte står i fokus.

Gjør deg klar til å dykke ned i en verden hvor litteraturens grøsser møter dagens etiske dilemmaer, heter det i presentasjonen av stykket som har premiere 8. november 2023.

