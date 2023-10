Nytt tilbud på Treffpunktet: – Velkommen hit i kveld

I kveld kan du komme på Kveldskafe Ung på Brår, et nytt tilbud i regi av frivillige, Brobygger’n Ung Tønsberg, Forening for helhetlig ruspolitikk (FFHR), Kirken i Re og Treffpunktet.

Dette er et lavterskel kveldstilbud for unge voksne mellom 18 og 35 år, forteller June Gulliksrud ved Treffpunktet – som egentlig skrives tREffpunktet – på Brår. – Målet er å skape en møteplass med fokus på inkludering og samhold, der unge voksne kan utvikle seg sosial og kreativt.

Dørene er åpne fra klokka 17.00 til 20.30 hver onsdag, forteller hun på vegne av hele gjengen bak det gode initiativet, der som så ofte ellers det er frivillige som trekker i trådene.

– Ta gjerne turen innom oss!

Her legges det til rette for spill, gode samtaler, aktiviteter, PlayStation og enkel servering av god mat i fellesskap. – Vi utvikler tilbudet fortløpende med bakgrunn i hva de som deltar ytrer ønsker om, forteller June.

Her vil du møte frivillighet og ansatte på Treffpunktet, med mål om et felles prosjekt for de unge lokalt her i Re. Et tilbud flere frivillige forteller at er savna.

– Vi gleder oss veldig over dette tilbudet, og har trua på at det vil komme til glede for mange unge voksne der ute.

– Ta gjerne turen innom oss!

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.