17. mai-feiring som før – med én kjærkommen endring

Snaut to uker til årets 17. mai-feiring i Re, der det blir en liten justering fra de forrige åra.

Trude Viola Nordli er leder av 17. mai-komiteen på Revetal og Siv Ellen Kristiansen er koordinator, de har programmet klart for årets 17. mai-feiring i Re.

Kort fortalt blir det helt lik som i fjor, men med en eneste forandring – som vil ha mye å si for de aller minste i toget.

– Vi klarte det, jaggu!

– Vi er heldige som har denne store og fine feiringa på Revetal, sier Trude til ReAvisa. Hun har vært med på hele prosessen med å samle hele Re på Revetal. – Det skal vi ha, vi klarte det jaggu!, sier hun om en prosess der det ene sognet etter det andre ble med på en stor felles feiring på 17. mai.

– Det gikk gradvis, etter at ideen ble lansert i ReAvisa for mange herrans år siden, mimrer Trude. Hele veien har Siv organisert. På den store nasjonaldagen er det mange i sving på Revetal:

– Dette er sjølve eksemplifiseringa av dugnadsånden i Re, mener 17. mai-radarparet. – Det er lett å få med folk, ting funker – så det er på sin plass med en stor takk til alle som stiller opp.

Dugnadsånden i Re

For det trengs mange, viser de til: – Bare parkeringsvakter er tredve frivillige, det er foreldre fra alle skolene i Re. Kiosken står FAU på Revetal ungdomsskole for. Re-torvet låner ut parkeringshus og parkeringsplass til parkering og arrangement.

– Alle korpsene stiller opp med to skolekorps og to voksenkorps, Re motorklubb kommer med sine klenodium på paradeparkeringa. Det blir forsangere på nasjonalsangen fra kulturskolen og tale av 7. klassinger fra alle barneskolene i Re, tradisjonen tro.

Og etter fellesfeiringa på Revetal, blir det leker og sosialt samvær rundt om i sogna i Re.

Samme tidsskjema

Til og med tidsskjema er det samme som i fjor, med oppstilling klokka 10.45 og avgang klokka 11.30. Den justeringa kom til fjoråret, så ordføreren skulle rekke til Revetal før avgang og bli med på hele Re-toget. Hele programmet vil du som vanlig finne i ReAvisa.

Oppstilling blir også som før med følgende inn Revetalgata ved Re helsehus: Politi, ordfører, 17. mai-komite, kommunestyre, flaggborg, Våle skolekorps, Kirkevoll skole, Solerød skole og Ramnes skole.

Langs Regata og inn på Re-torvet-parkering: Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Røråstoppen skole, Bjerkely skole, Glagjengen, Revetal ungdomsskole, russen og borgertog, Blågjengen og barnehagene.

Eneste kritikk mot toget

Og når det gjelder barnehagene, det er den eneste endringen før årets 17. mai-feiring: Barnehagene slipper å gå den lange ruta oppom Brår, de vil i år gå runden rundt Revetal og inn til ankomst utafor Re-torvet, med Blågjengen i front.

Dermed vil barnehagene komme først inn til seremonien på Revetal, til korpsmusikk. Dette blir skikkelig bra, og det vil rydde opp i den eneste kritikken som har vært til Revetal-feiringa:

Små barnebein har gått som trommestikker bakerst i toget, med mange slitne barnehagebarn i en alt for lang og heseblesende rute for de aller minste reingene.

– Kjærkommen endring

– Jeg sto og så på toget i fjor og tenkte: “Nei, veitu hva, dette gå’kke. Stakkars barn”, forteller Trude. Derfor denne korte ruta Revetal rundt, før barnehagebarna kommer inn til ankomst, der kiosk med is venter.

Dette er også en anbefaling fra politimyndighetene, som en preventiv sikkerhetsanordning. Det har blitt noen sprekker i feltet med barnehagebarna på slep.

– Tilbakemeldingene går på at dette er en kjærkommen endring, forteller 17. mai-radarparet Trude og Siv til ReAvisa. – Så detta blir bra!

– Lov å være stolt

Tidligere år har det vært noen justeringer på tidsskjema. I starten kunne noen føle på stress og tidspress for å rekke fra Revetal og tilbake til sognet med leker og sosialt samvær. Der har det blitt gjort justeringer på tidsskjema tidligere år, som har funka, og som videreføres i år.

Det har aldri vært snakk om å samle hele feiringa fra A til Å på Revetal. – Det er viktig med samlinger rundt om i sogna etter toget på Revetal, sånn skal det værra, understreker Trude i prat med lokalavisa.

Det å samle alle til tog og taler på Revetal har vært en suksess. At lille Re kan skilte med en så storslått feiring som så å si alle slutter opp om, det er lov å være stolt av det, mener Trude og Siv.

Har to jubilanter å feire

Ikke minst for korpsene har dette gjort at 17. mai er mer overkommelig, det var litt av et kjør i tidligere tider med 17. mai-tog rundt om i hvert sogn. Det var veldig mye å rekke, over store avstander.

Trude og Siv forteller om mange gode tilbakemeldinger på 17. mai-feiringa i Re slik den er nå, fra alle hold. – I år har vi to store jubilanter i toget, også – det vil neppe gå ubevoktet hen:

Ramnes skole er 60 år i år og Kirkevoll skole er 70 år i år.

