Korte bein gikk som trommestikker bakerst i toget: – Dette er noe vi må se på før neste 17. mai, ja

– Hvorfor i alle dager gikk barnehagene sist i toget?, lurer en mamma på, som forteller om ekspresstog-opplevelse for de minste: – Vi var litt oppgitte, der vi hang på slep.

– Det var så fint å endelig få feira 17. mai ordentlig, og stor stas å endelig få gått i tog med vår jente i barnehagen.

– Men så undres jeg, hvorfor i alle dager gikk barnehagene sist i toget?, skriver Kristine Floer fra Revetal i ReAvisas kommentarfelt til en av mange lokalavis-saker fra 17. mai-feiringa i Re.

Ekspresstog

– Vi måtte til tider dra ungene etter oss eller løpe for å ta igjen toget. Det er vel takket være stahet at de små føttene gikk og løp hele veien, og vi var så stolte av jenta vår og alle de andre små korte beina rundt oss som gjorde så godt de kunne for å holde følge.

Forslaget fra Kristine er at barnehagene kanskje kan bli plassert lenger fram i toget, så de minste beina kan være med på å sette tempo og takt for toget. – Og ikke minst kanskje fått med oss noen pauser – om det var noen?

– Ellers takk for en strålende 17. mai feiring alle i Re!, avslutter Kristine kommentaren sin på ReAvisas Facebook-side.

Finner en løsning

17. mai-organisator her i Re, Lars Jørgen Ormestad fra Undrumsdal, har allerede notert seg dette i evalueringa av årets 17. mai-feiring for hele Re på Revetal – som ellers gikk som på skinner og ble så vellykka det bare går an å få det.

– Vi må ha noen som går sakte nok foran – slik at vi ikke får sånn sprekk som vi fikk til tider i år. Om det betyr at vi flytter barnehagene forover, eller at vi har noen som kan gå korte nok skritt foran flaggborgen – vi tar uansett med oss innspillet.

– Supert, sier Kristine når ReAvisa refererer svaret vi får fra 17. mai-komiteen: – Så fint å bli hørt.

– Vi var litt oppgitte, der vi hang på slep. Men nå gleder vi oss allerede til neste år!