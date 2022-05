7. klassinger fra alle barneskolene i Re talte foran folkehavet på Revetal om hvor heldig vi er, og at vi må huske på alle som ikke er like heldige.

De fem talerne for dagen på årets 17. mai-feiring på Revetal var 7. klassingene Vetle Lie Karlsen fra Kirkevoll skole, Olivia Grytnes Thornquist fra Solerød skole, Sofie Uth Løkenhagen fra Røråstoppen skole, Christina Eileen Gruber fra Bjerkely skole og Jenaba Janlo fra Ramnes skole.

Talen ble tatt i mot med en stor applaus og tre ganger hipp hurra!

– Vanskelig for oss å se for oss krig og elendighet

– I dag er dagen for å hygge seg sammen med familie og venner og for å feire landet vårt. En flott og viktig dag.

– Vi er utrolig heldige som har det så trygt og godt her i Norge. Men nå er det krig i Europa. Dessverre er det mange som må leve med bombing og krig.

– Det kan være vanskelig for oss å se for seg hvordan det er å leve i krig og elendighet. Det er også trist at barn må ha en barndom fylt med dette.

– Sånn som krigen i Ukraina.

– Ta i mot flyktninger med åpne armer og et varmt hjerte

Derfor er oppfordringen fra Re-elevene krystallklar: – Det er viktig at vi støtter dem og viser at vi bryr oss.

– At vi tar i mot flyktninger med åpne armer og et varmt hjerte, talte 7. klassingene.

Mer fra talen kan du høre i videoen fra den store dagen i denne saken.

Og alle ReAvisa-bildene finner du her fra 17. mai 2022.