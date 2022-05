Se bildene fra folkehavet på Revetal – oppdateres!

For en feiring, for en dag! Her kommer ReAvisa-bildene fra 17. mai i Re 2022 – når endelig alt var tilbake til normalen! Hipp, hipp, hurra!!!

Aldri har vi sett flere folk på Revetal enn til årets 17. mai-feiring – tre år etter forrige gang vi kunne samles slik, før korona-restriksjoner.

Et langt, langt, langt 17. mai-tog ble organisert perfekt fra start til slutt, både med avgang med en lang hale inn både Regata og Revetalgata, og ved ankomst i Revetalparken. Også snuoperasjonen på Brår gikk smertefritt i år.

Helt fantastisk!

Alt tyder på en skikkelig planlegging i forkant og en prikkfri gjennomføring. Vel framme – eller det vil si tilbake – på Revetal, runga Ja vi elsker før en flott og tankevekkende tale fra 7. klassinger fra alle barneskolene i Re.

Over huene våre var himmelen knallblå, uten en eneste sky og ei strålende sol som gjorde dagen helt perfekt.

Dette var så fantastisk, at det var nok ikke fritt for en liten klump i halsen i dag.