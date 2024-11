– Mer penger til kommunen og fylkeskommunen

Fylkesleder Per-Asbjørn Andvik og stortingsrepresentant Kathrine Kleveland fra Senterpartiet bringer gode nyheter til kommunene og fylkeskommunen i Vestfold, melder Vestfold Senterparti i ei pressemelding.

Regjeringa har i dag 1. november 2024, som lovet, foreslått å øke kommunesektorens overføringer fra staten. For inneværende år kommer det fem milliarder ekstra så kommunene og fylkeskommunen gjennom god styring og prioriteringer kan sørge for fortsatt gode tjenester til vestfoldingene og bedre balanse i budsjettene, heter det i pressemeldinga.

Fylkeskommunen og kommunene i Vestfold har meldt om kutt i tjenestetilbud fordi kommunenes kostnader har økt mer enn inntektene. Framlegg av budsjettforslag og økonomiplan er rett rundt hjørnet i Tønsberg kommune, det skjer mandag til uka. Det er varsla store innsparinger, og både mulig nedleggelse av barnehager og skoler har fått flertall i kommunestyre – men vi veit ikke hvem.

– Sårt trengte midler

At beløpet som kommer nå er likt fordelt per innbygger i hele landet, gleder fylkesleder Per Asbjørn Andvik seg spesielt over: – Det er viktig at alle kommuner og fylkeskommuner likebehandles for å gi folk gode tjenester.

Kathrine Kleveland poengterer at det også kommer en tilleggsproposisjon med fem milliarder kroner hvert år til kommune- og fylkessektoren med varige midler fra 2025.

– Dette er sårt tiltrengte midler for kommune- og fylkes-Norge, som også Vestfold vil ha stor nytte av, sier de lokale Senterparti-representantene.

