Beredskap fra lufta: – Ansvaret ligger hos publikum

Fra og med onsdag 15. april og helt fram til 15. september er skogbrannfly på vingene. Frykten er stor skogbrann, som vi har hatt flere tilløp til her i Re.

Skogbrannfly svever over oss for å patruljere skog og utmark i Vestfold, Telemark og Buskerud. Flyene spiller en viktig rolle i det brannforebyggende arbeidet ved å oppdage røyk og ild tidlig, før en brann får muligheten utvikle seg.

– Skogbrannflyene gir oss verdifull tid. Når branner oppdages raskt, kan vi sette inn ressurser tidlig og i beste fall stoppe brannen før den eskalerer, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB).

Forebyggende effekt

I tillegg til overvåking har flyene også en forebyggende effekt. – Synlig tilstedeværelse i lufta minner publikum på hvor tørt det kan være, og hvor lite som skal til før en brann oppstår, forklarer brannsjefen på VIB sine egne sosiale medier.

Skogbrannovervåkingen fra lufta er et samarbeid mellom brannvesen i Vestfold, Telemark og Buskerud, SØ 110 IKS og Sandefjord-, Grenland- og Ringerike flyklubb.

Flyklubbene stiller med frivillige piloter, som får nødvendig spesialopplæring for oppdragene.

Aktsomhetsplikt

– Flyklubbene har ansvar for at det til enhver tid er kvalifiserte piloter tilgjengelig i hele beredskapsperioden. Totalt dekker vi over 40 kommuner i de tre fylkene, forteller brannsjefen.

Sjøl med skogbrannfly i lufta, minner han om at ansvaret også ligger hos publikum. – Vi viser ellers til det nasjonale bålforbudet fra 15. april, med et generelt forbud mot all bruk av åpen ild, engangsgrill og annet som kan skape gnister.

– Aktsomhetsplikten gjelder alltid, men spesielt i skog og utmark.