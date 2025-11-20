I dag blir julehjertene hengt opp: – Revetal er først ut

Barnehagebarna kommer med julehjertene som skal pryde bygdebyen vår nå i førjulstida. Spesielt stolt var Tiril som fikk være med å henge opp søstra si sitt knallrøde julehjerte.

Tradisjonen med julehjerter kom med Tønsberg kommune, for i førjulstida 2020 var den første gangen julehjertene laga av barnehagebarn kom opp, året da Re og Tønsberg ble slått sammen til en kommune.

Det er en del av «Barn i byen»-prosjektet, der Revetal er først ut. I dag, torsdag 20. november 2025, kom julehjertene opp her i Re, så skal julehjertene opp på rådhuset i by’n på mandag, og neste onsdag blir det pynting av julegrana på torvet i Tønsberg – også med julehjerter fra barnehagene.

Fargerike og flotte

Dermed er det litt tilfeldig hvor alle de flotte julehjertene ender opp hen, det kan bli både på Revetal, på rådhuset eller på julegrana på torvet i Tønsberg. Spesielt stas er det da å få henge opp et hjerte man kjenner godt til på Revetal:

– Dette er søstra min sitt julehjerte, forteller Tiril i Revetal barnehage stolt. Det er lillesøster som har malt et knallrødt hjerte som skal glede alle som går forbi i førjulstida.

Årets hjerter er spesielt fargerike og det er brukt mye spennende materialer som kvister, kongler, trebiter, med mer. Et superkult grønt hjerte har grønne kongler på seg.

Travel ordfører på Re-besøk

Ordfører Frank Pedersen har gleda seg til dette og forteller at Revetal er først ut på en liten julehjerte-turne: – Her på Revetal, på rådhuset og på torvet i Tønsberg. Det er en trivelig tradisjon med julehjerter som jeg veit mange setter stor pris på.

Forrige gang han var i Re, var på Ramnes skole sitt 60-årsjubileum torsdag for ei uke siden. Det krasja med VM-kvalifisering-landskampen, denne gangen var det heldigvis ikke noe sport samtidig.

– Men jeg kommer rett fra åpning av elevrådskonferansen på Støperiet og skal tilbake dit, forteller en travel ordfører. Som fikk det litt ekstra travelt etter dagens Re-besøk.

Blant de triveligste arbeidsoppgavene

Revetal barnehage og Ramnes private barnehage kan gå til Revetal og kom presis. Mens Brekkeåsen barnehage må bruke buss, og den var ikke presis. Heldigvis venta ordføreren – og lokalavisa – til bussen var framme og Brekkeåsen-barna kunne henge opp de siste hjertene.

Vaktmester i Tønsberg kommune Bendik Kvam Bull-Hansen fikk festa de siste trådene og samtlige julehjerter pryder nå taket utafor kommunehuset på Revetal.

– Ja, dette er blant de aller triveligste arbeidsoppgavene, sier vaktmesteren som fyker opp og ned gardintrappa. – Veldig fine hjerter. Og en veldig fin tradisjon.

Det skal ikke mangle på landlig julestemning her i Re fram mot jul, les mer om det i desemberavisa som kommer ut til uka, her finner du alle papiravisene på nettavisa og avisa kan plukkes med fra avishyller overalt i Re og omegn.

Veit du om noe som bør være med i oversikten over det som skjer i juletida her i Re? Tips lokalavisa på Tips@ReAvisa.no innen fredag 21. november 2025. Allerede til helga skjer det mye her i bygda vår, les om det her.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.