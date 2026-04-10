Re FK gikk på en smell: Nå er NM-eventyret over

FORTVILELSE: Allerede etter 1. omgang sto det 4 – 0 til hjemmelaget, og Re FK fortviler over å bomme og bomme igjen på bortebane. Nå er NM-eventyret over etter først en deilig seier i første runde og så et stortap i andre kvalikrunde. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Å, dra te’ Helgeroa som Re-gutta fikk bank. Nå blir det full fokus på seriespill som starter på bortebane om en snau måned.

Nesjar IF, som holder til i Helgeroa i Larvik, tok i mot våre ellers svartkledde – men nå i oransje bortedrakter – til andre kvalikrunde i årets NM. Våre gutter gikk videre etter 3 – 1-seier mot Store Bergan som ble ett par nummer for små.

Motstanderen i andre kvalikrunde gikk videre etter storseier med 5 – 0 over Fevang i første runde. Det samme skulle de klare å gruse Re FK med: Det ble nok en 5 – 0-seier til Nesjar mot Re. Og stort mer er det vel ikke å si om det.

Seriestart i starten av mai

For nå blir det full fokus på oppladning til seriespill. Som ifølge fotballforbundets terminlister skal starte på bortebane mot Halsen klokka 14.00 lørdag 2. mai 2026.

Første hjemmekamp i Bergsåsen blir den påfølgende onsdagen 6. mai klokka 20.00, ta tar Re-gutta i mot Fram Larvik 2.

Re FK sitt A-lag spiller i 5. divisjon. Nesjar, som slo Re ut av NM, er i 6. divisjon og ligger helt øverst på tabellen der.

TRAFF ALDRI NETTET: Re FK hadde flere sjanser, men klarte aldri å få ballen i mål. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

NEDE FOR TELLING: NM-eventyret er så definitivt over for i år for Re FK. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

REDNING! Nesjar pepra Re-målet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

TO MOT EN ER FEIGT: Re FK kom i en skvis på bortebane mot Nesjar. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

MÅKER TE’: Dette kunne fort blitt et sårt tiltrengt mål på tampen av 1. omgang. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

FORTVILA: Men neida, det var stang ut – igjen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

OVER OG UT: Mens mørket faller på, øker Nesjar til 5 – 0 og leder med den stillingen helt inn til kampslutt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Her finner du ReAvisa-arkivet – les papiravisa gratis.

