Re FK gikk på en smell: Nå er NM-eventyret over

Å, dra te’ Helgeroa som Re-gutta fikk bank. Nå blir det full fokus på seriespill som starter på bortebane om en snau måned.

Nesjar IF, som holder til i Helgeroa i Larvik, tok i mot våre ellers svartkledde – men nå i oransje bortedrakter – til andre kvalikrunde i årets NM. Våre gutter gikk videre etter 3 – 1-seier mot Store Bergan som ble ett par nummer for små.

Motstanderen i andre kvalikrunde gikk videre etter storseier med 5 – 0 over Fevang i første runde. Det samme skulle de klare å gruse Re FK med: Det ble nok en 5 – 0-seier til Nesjar mot Re. Og stort mer er det vel ikke å si om det.

Seriestart i starten av mai

For nå blir det full fokus på oppladning til seriespill. Som ifølge fotballforbundets terminlister skal starte på bortebane mot Halsen klokka 14.00 lørdag 2. mai 2026.

Første hjemmekamp i Bergsåsen blir den påfølgende onsdagen 6. mai klokka 20.00, ta tar Re-gutta i mot Fram Larvik 2.

Re FK sitt A-lag spiller i 5. divisjon. Nesjar, som slo Re ut av NM, er i 6. divisjon og ligger helt øverst på tabellen der.

