Fem personer til sjukehus etter trafikkulykke

En bil har kjørt ut av veien og har havna langt nedi ei skrent. Alle fem i bilen er kjørt med ambulanse til sjukehus for sjekk.

Det var en stor utrykning forbi Revetal og nordover på Bispeveien, tipser ReAvisa-lesere om: Flere ambulanser, brannbiler og politipatruljer rykker ut etter melding om ei trafikkulykke i Re.

Nærmere bestemt langs Myreveien i Fon, grusveien som går mellom Hvitsteinveien og Fonsveien. Ulykken har skjedd lengst nord på veien, og bilen har kommet fra Fonsveien.

Ulykkesstedet stenges med politisperrebånd

Der tyder spor i grusveien på at bilen har sladda noen ganger att og fram og gått ut i grøfta på høyre side før det har gått skikkelig utfor veien på venstre side. Bilen ser ut til å ha rulla ned skrenten og den ble liggende opp-ned til slutt.

ReAvisa fikk første tips om utrykningen rett over klokka åtte på kvelden 7. juli 2026, og politiet ved innsatsleder Thorleif Rustad var på stedet ikke lenge etter. Han forteller at det opprettes en sak.

Innsatslederen bekrefter at det er bare den ene bilen involvert. Veien blir helt stengt for all trafikk, med politisperrebånd på hver side av ulykkesstedet.

Alle fem involverte til sjukehus

Politiet er fortsatt på stedet da ReAvisa forlater ulykkesstedet rett rundt klokka 21.00. Da har ambulansene tatt med seg de involverte og brannvesenet reiser også.

Kamilla Einarsdatter Aardal, operasjonsleder ved Politiet i Sør-Øst, bekrefter at det er fem personer involvert, samtlige blir undersøkt videre av helse.

Det skal ifølge Thorleif Rustad, innsatsleder på stedet, ikke være snakk om alvorlige personskader, forteller han til lokalavisa.